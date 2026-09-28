Weather Update: पंजाब में मौसम साफ तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का अनुमान

पंजाब और चंडीगढ़ में आज मॉनसून की विदाई के साथ मौसम शुष्क और साफ होने लगा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही हल्की नमी के कारण आज कुछ चुनिंदा जिलों में केवल छिटपुट बूंदाबांदी या आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।

Punjab and Himachal Pradesh Weather: पंजाब और चंडीगढ़ में आज मॉनसून की विदाई के साथ मौसम शुष्क और साफ होने लगा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही हल्की नमी के कारण आज कुछ चुनिंदा जिलों में केवल छिटपुट बूंदाबांदी या आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम खराब है। लाहुल-स्पीति और किन्नौर जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

हिमाचल प्रदेश का मौसम

ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ठंड काफी बढ़ गई है (कल्पा का तापमान सामान्य से काफी नीचे आ गया है)। 28 और 29 सितंबर को राज्य में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 30 सितंबर से मौसम साफ होने की उम्मीद है।

पंजाब का मौसम

पंजाब और चंडीगढ़ के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और बारिश के आसार हैं। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का अलर्ट दिया है, जो मॉनसून की विदाई के समय सक्रिय हुआ है।