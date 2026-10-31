Haryana News: पंचकूला के स्कूल में 6 वर्षीय बच्ची से हैवानियत मामले में एक्शन में बाल संरक्षण आयोग, DEO को नोटिस

पंचकूला के एक स्कूल में 6 साल की एक बच्ची के साथ नाबालिग छात्र द्वारा बेरहमी से की गई मारपीट के मामले में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अपानाया है। आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

Haryana News: पंचकूला के एक स्कूल में 6 साल की एक बच्ची के साथ नाबालिग छात्र द्वारा बेरहमी से की गई मारपीट के मामले में हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कड़ा रुख अपानाया है। आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, आयोग ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही की जांच भी शुरू कर दी है।

क्या था मामला?

आयोग के अनुसार, घटना 28 अक्टूबर की है। आरोप है कि स्कूल परिसर में एक अन्य नाबालिग छात्र ने छह वर्षीय बच्ची पर ईंट, पत्थरों और गमले से हमला किया। हमले में बच्ची के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गई। उसे उपचार के लिए पहले अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ स्थित पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) रेफर किया गया।

अस्पताल पहुंचीं आयोग की अध्यक्ष

आयोग की अध्यक्ष तृप्ति हरिपाल श्योराण ने 30 अक्टूबर को पीजीआई पहुंचकर बच्ची के माता-पिता से मुलाकात की और उसकी स्वास्थ्य स्थिति तथा घटना से जुड़े हालात की जानकारी ली। इस दौरान संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एसएमओ) ने उन्हें बताया कि फिलहाल बच्ची की जान को कोई खतरा नहीं है। हालांकि, उसके चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर आया है और नाक में भी फ्रैक्चर हुआ है। बच्ची का इलाज चल रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य पर जताई चिंता

आयोग ने घटना के कारण बच्ची पर पड़ने वाले संभावित मानसिक और भावनात्मक प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई है। आयोग ने आवश्यकता के अनुसार उसे काउंसलिंग और अन्य सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। आयोग का कहना है कि इतनी कम उम्र में इस तरह की दर्दनाक घटना से बच्चे के मन में लंबे समय तक डर, असुरक्षा और मानसिक तनाव रह सकता है। इसलिए चिकित्सा उपचार के साथ-साथ बच्ची की मानसिक स्थिति और भावनात्मक सुधार पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है।

सीसीटीवी फुटेज और रोस्टर मांगा

आयोग ने 31 अक्टूबर को पंचकूला के जिला शिक्षा अधिकारी को स्वतः संज्ञान नोटिस जारी किया। इसमें घटना किन परिस्थितियों में हुई, उस समय स्कूल में निगरानी की क्या व्यवस्था थी और कितने शिक्षक व कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे, इसकी विस्तृत जानकारी मांगी गई है। आयोग ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर, उपस्थिति रिकॉर्ड, घटना से संबंधित दस्तावेज और शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई जांच का विवरण भी मांगा है। आयोग अब यह जांच करेगा कि घटना के समय बच्चों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं हुई थी। रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।