Chandigarh Crime News : पाकिस्तान से मंगवाए हथियार लेकर गुरुग्राम जा रहे तीन बदमाश चंडीगढ़ में गिरफ्तार

By
Harpreet Singh
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चंडीगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हरियाणा के तीन युवाओं को हथियारों सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों ने यह हथियार पाकिस्तान से मंगवाए थे और गुरुग्राम में रंगदारी के लिए फायरिंग में इनका इस्तेमाल करना था।
Chandigarh Crime News : पाकिस्तान से मंगवाए हथियार लेकर गुरुग्राम जा रहे तीन बदमाश चंडीगढ़ में गिरफ्तार
Chandigarh Crime News : पाकिस्तान से मंगवाए हथियार लेकर गुरुग्राम जा रहे तीन बदमाश चंडीगढ़ में गिरफ्तार

गैंगस्टर दीपक नंदल गैंग से संबंधित हैं पकड़े गए तीनों आरोपी

Chandigarh Crime News (आज समाज), चंडीगढ़। 15 अगस्त के मध्यनजर चंडीगढ़ पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तीन बदमाशों को हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान गैंगस्टर दीपक नंदल गैंग के गुर्गों के रूप में हुई है।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया है कि उक्त हथियार पाकिस्तान से मंगवाए गए थे। यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इन हथियारों की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से हुई थी। चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपियों से एक जिगाना पिस्टल, दो पीएफ-3 पिस्टल, दो मैगजीन और 19 कारतूस बरामद किए हैं।

रंगदारी वसूलने के लिए प्रयोग किए जाने थे हथियार

पुलिस पूछताछ में यह पता चला है कि आरोपियों ने इन हथियारों का प्रयोग गुरुग्राम में रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की वारदात में करना था। गिरफ्तार किए आरोपियों की उम्र 20 साल से कम बताई जा रही है। इनकी पहचान अजय, रोहित और देव के रूप में हुई है। अजय हरियाणा के जींद में मारुति कंपनी में हेल्पर का काम करता था। आरोप है कि उसने रोहित और देव को गैंग के संपर्क में लाया। रोहित जींद में इलेक्ट्रिक की दुकान पर काम करता था, जबकि देव भी दुकान पर हेल्पर बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, गैंग ने इन युवकों को बड़ी रकम का लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल किया था।

इस तरह पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी

चंडीगढ़ पुलिस ने इन दिनों आगामी स्वतंत्रता दिवस के मध्यनजर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की हुई है। इसके लिए पुलिस ने विशेष रूप से आॅपरेशन सेल चलाया हुआ है। जिसके तहत वाहनों विशेषकर बाहरी वाहनों की अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है। पुलिस के इसी अभियान के तहत उक्त आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से हथियार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक, गैंग ने इन युवकों को बड़ी रकम का लालच देकर अपने नेटवर्क में शामिल किया था। आरोप है कि उन्हें गुरुग्राम भेजकर एक टारगेट की रेकी भी कराई गई थी। पुलिस अब इस टारगेट और फायरिंग की साजिश से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका खंगाल रही है।