Chandigarh News: चंडीगढ़ के Taj Hotel में संदिग्ध डिवाइस मिलने से मचा हड़कंप, फिर सामने आया चौंकाने वाला सच !

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Amit Upadhyay
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Chandigarh Taj Hotel News: चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने की सूचना से कुछ समय के लिए सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस, QRT, बम स्क्वाड, फायर विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। बाद में पता चला यह मॉक ड्रिल थी।
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चंडीगढ़ के ताज होटल में संदिग्ध डिवाइस मिलने की सूचना मिली, लेकिन बाद में पता चला यह मॉक ड्रिल थी।

Taj Hotel Chandigarh News: चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित ताज होटल में सोमवार को संदिग्ध डिवाइस मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। होटल के लॉन एरिया में संदिग्ध वस्तु देखे जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। QRT, बम स्क्वाड, दमकल विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और होटल परिसर की जांच शुरू की गई। शुरुआती सूचना के बाद एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और टीमों ने संदिग्ध वस्तु की जांच शुरू की। बाद में पता चला कि यह कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस की मॉक ड्रिल का हिस्सा थी।

होटल के लॉन में दिखा संदिग्ध डिवाइस

चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर जसपाल सिंह के मुताबिक होटल के सिक्योरिटी ऑफिसर ने पुलिस को फोन कर लॉन एरिया में एक संदिग्ध डिवाइस देखे जाने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। इसके साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT), बम स्क्वाड, फायर विभाग और सिविल डिफेंस की टीमों को भी बुलाया गया। संदिग्ध वस्तु की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने होटल परिसर की जांच शुरू की। टीमों का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि संदिग्ध वस्तु वास्तव में क्या है और उससे किसी तरह का खतरा तो नहीं है।

बाद में सामने आया चौंकाने वाला सच

बाद की रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस की मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। पंजाब न्यूजलाइन के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए यह अभ्यास किया गया था। इस दौरान संदिग्ध वस्तु के तौर पर एक डमी IED बरामद किया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस की QRT, PCR, बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वाड के साथ फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, मोबाइल फोरेंसिक टीम, क्राइम ब्रांच और अन्य सुरक्षा इकाइयों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का उद्देश्य किसी वास्तविक खतरे की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को परखना था।

पुलिस ने की अलर्ट रहने की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें अपने आसपास कोई संदिग्ध वस्तु, बैग या अन्य सामान दिखाई देता है तो उसे छूने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें। अधिकारियों ने ऐसी स्थिति में 112 पर संपर्क करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि पिछले साल भी सेक्टर-17 स्थित ताज होटल में सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें बम डिटेक्शन और डॉग स्क्वाड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया था।