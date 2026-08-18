Viral Petrol Langar: चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे लगेगा पेट्रोल लंगर ! लोगों को बांटे जाएंगे ₹500 और 1000 के कूपन

Chandigarh Petrol Langar News: चंडीगढ़ में मंगलवार को एक ऐसा लंगर लगने जा रहा है, जिसमें न खाना मिलेगा और न ही प्रसाद। यहां लोगों को पेट्रोल के लिए कूपन दिए जाएंगे। शहर में होने वाला यह अनोखा ‘पेट्रोल लंगर’ अब चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके तहत लोगों को 500 से 1000 रुपये तक के फ्यूल कूपन दिए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल मौके पर ही पेट्रोल भरवाने के लिए किया जा सकेगा। यह पहल अमृतसर के समाजसेवी राकेश त्रेहन की ओर से की जा रही है। उन्हें ‘राजा दि किंग’ के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन मंगलवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-7 और सेक्टर-10 के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर किया जाएगा।
खाने की जगह मिलेगा पेट्रोल का कूपन
आमतौर पर लंगर का नाम सुनते ही लोगों के मन में खाने-पीने की तस्वीर आती है, लेकिन चंडीगढ़ में होने वाला यह लंगर कुछ अलग है। आयोजन में पहुंचने वाले लोगों को 500 से 1000 रुपये तक के फ्यूल कूपन दिए जाएंगे। इन कूपन के जरिए लोग पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकेंगे। बढ़ते रोजमर्रा के खर्चों के बीच पेट्रोल भी लोगों के बजट का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में पेट्रोल के लिए सीधे मदद देने की यह पहल लोगों के बीच खास आकर्षण का कारण बन रही है।
सेक्टर-7 और सेक्टर-10 में होगा आयोजन
The Tribune की रिपोर्ट के मुताबिक इस पेट्रोल लंगर का आयोजन मंगलवार शाम 5 बजे किया जाएगा। इसके लिए चंडीगढ़ के सेक्टर-7 और सेक्टर-10 के कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों को चुना गया है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि इस आयोजन में कितने लोगों को कूपन दिए जाएंगे और वितरण की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। राकेश त्रेहन इससे पहले भी चंडीगढ़ में अलग तरह की सेवा के लिए चर्चा में रह चुके हैं। उन्होंने सेक्टर-8 में ‘पैसों का लंगर’ लगाया था। इस आयोजन में लोगों को फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक देने के साथ 500-500 रुपये के नकद नोट भी बांटे गए थे। उस समय भी यह पहल लोगों के बीच काफी चर्चा में रही थी। अब पेट्रोल कूपन बांटने की उनकी नई पहल ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है।
अब ‘iPhone का लंगर’ लगाने का दावा
राकेश त्रेहन ने अपनी अगली योजना को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उनके अनुसार वह आगे ‘iPhone का लंगर’ लगाने की योजना बना रहे हैं। इसमें लोगों को मुफ्त iPhone देने की बात कही गई है। हालांकि, इस योजना की तारीख, स्थान और वितरण की प्रक्रिया के बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। राकेश त्रेहन के अनुसार, उनका संबंध अमृतसर के टेक्सटाइल कारोबार से रहा है और वह बिटकॉइन ट्रेडिंग भी करते हैं। उनका कहना है कि वह क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई का एक हिस्सा जनसेवा में खर्च करते हैं। उन्होंने इसे महामाई के आशीर्वाद से लोगों की सेवा करने का माध्यम बताया है।