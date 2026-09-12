हरियाणा पुलिस ने विदेश में छिपे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश की पुलिस अब तक 27 गैंगस्टर को निर्वासन या प्रत्यर्पण के जरिए विदेश से भारत ला चुकी है। इनमें से अधिकतर को 2025 के बाद लाया गया है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

Haryana News: हरियाणा पुलिस ने विदेश में छिपे गैंगस्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रदेश की पुलिस अब तक 27 गैंगस्टर को निर्वासन या प्रत्यर्पण के जरिए विदेश से भारत ला चुकी है। इनमें से अधिकतर को 2025 के बाद लाया गया है। पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

27 गैंगस्टर को भारत लाया गया

प्रदेश के डीजीपी अजय सिंघल ने एक बयान में कहा, ”हरियाणा एसटीएफ अब तक 27 गैंगस्टर को निर्वासन या प्रत्यर्पण के जरिए विदेश से सफलतापूर्वक भारत ला चुका है। इनमें सात अपराधियों को 2025 में और 2026 में अब तक 14 को भारत लाया गया है।” उन्होंने बताया कि एसटीएफ ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और विदेश में छिपे वांछित अपराधियों एवं उनके नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है।

एसटीएफ को सौंपी गई जिम्मेदारी

डीजीपी ने बताया कि चार अगस्त को एक सक्रिय और वांछित अपराधी को यूएई से निर्वासित किए जाने के बाद भारत लाया गया। पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सतीश बालन ने कहा कि एसटीएफ विदेश में छिपे वांछित अपराधियों के ठिकाने, उनकी यात्रा संबंधी जानकारी और गतिविधियों का पता लगाने के लिए मानवीय खुफिया सूचना एवं तकनीकी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है।

12 गैंगस्टर की प्रत्यर्पण प्रक्रिया जारी

आईजी ने बताया कि फर्जी पासपोर्ट, फर्जी पहचान और बायोमेट्रिक एवं उंगलियों के निशान से जुड़े रिकॉर्ड का विश्लेषण कर अपराधियों की पहचान तथा उनके ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जा रही है। बालन ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने विदेश में 12 गैंगस्टर को हिरासत में लिए जाने में मदद की है और उनके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया जारी है।

10 लाख के इनाम का प्रस्ताव

आईजीपी ने बताया कि अगस्त 2023 से अब तक 144 लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी), 54 रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) और 53 इंटरपोल संदर्भ जारी किए गए हैं। इनके अलावा, 93 पासपोर्ट रद्द किए गए हैं, नौ अनंतिम गिरफ्तारी अनुरोध और 16 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश में छिपे चार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने पर 10,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।