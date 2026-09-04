पंजाब में 82.68 लाख बैंक खाताधारकों का कोई अता-पता नहीं है। इन खातों में 3,111 करोड़ रुपये की रकम जमा है, जिनका कोई दावेदार नहीं है। काफी समय से इन खातों से कोई लेन-देन न होने की वजह से ये निष्क्रिय हो गए हैं।

Punjab News: पंजाब में 82.68 लाख बैंक खाताधारकों का कोई अता-पता नहीं है। इन खातों में 3,111 करोड़ रुपये की रकम जमा है, जिनका कोई दावेदार नहीं है। काफी समय से इन खातों से कोई लेन-देन न होने की वजह से ये निष्क्रिय हो गए हैं। नतीजतन बैंकों को इस रकम को RBI के विशेष फंड में जमा करवाना पड़ा।

ढूंढे जा रहे खाताधारक

जानकारी के मुताबिक, अधिकतर खाते ऐसी परिस्थितियों में निष्क्रिय हुए जब खाताधारक स्थानांतरित हो गए या फिर उनका बैंक बदल गया। समिति के अनुसार बैंक खाताधारकों को ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए लगातार बैंकों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

महज 0.48% खाताधारक मिले

हैरानी की बात यह है कि बैंकों की तमाम कोशिशों के बावजूद महज 0.48% खाताधारकों तक ही पहुंच बनाई जा सकी और उनकी रकम लौटाई गई। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की हालिया बैठक में पेश रिपोर्ट ने बैंक खातों में जमा इस लावारिस धन की तस्वीर सामने रखी है।

2.49 लाख खाते निष्क्रिय

रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग बैंकों में इस समय 2.49 लाख बचत खाते निष्क्रिय हैं जिनमें करोड़ों रुपये जमा हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले 33.50 लाख खाते निष्क्रिय हो गए हैं और इनमें 435 करोड़ रुपये जमा हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे खाते शामिल हैं जिन्हें लोगों ने न तो अपडेट करवाया और न ही पिछले काफी समय से लेन-देन किया है।

कुल 3,111 करोड़ की रकम

प्रदेश के 82.68 लाख बैंक खातों में 3111 करोड़ रुपये ऐसी रकम है, जिसके असली हकदार या तो खातों से दूर हो चुके हैं या फिर उन्हें अपनी जमा राशि की याद ही नहीं रही। नियमों के तहत बैंकों ने आरबीआई के डिपॉजिटर एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दी गई।

क्यों निष्क्रिय होता है खाता?

अगर किसी खाते में दो साल तक कोई लेनदेन या गतिविधि नहीं होती है, तो उस खाते को निष्क्रिय कर दिया जाता है। वहीं, अगर खाता 10 साल से ज्यादा समय तक निष्क्रिय रहता है, तो बैंक उस खाते की राशि को RBI के विशेष फंड में जमा करवा देता है।

खाते को निष्क्रिय होने से ऐसे बचाएं