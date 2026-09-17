हरियाणा के मोहाली में घरों और कोठियों पर गोलीबारी कर पांच-पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े कथित चार गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर कुलवीर सिंह सिद्धू के संपर्क में थे।

Haryana News: हरियाणा के मोहाली में घरों और कोठियों पर गोलीबारी कर पांच-पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े कथित चार गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर कुलवीर सिंह सिद्धू के संपर्क में थे। इनके पास से पांच पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल एक फॉर्च्यूनर कार बरामद की गई है।

गोलीबारी कर मांगी रंगदारी

पुलिस ने बताया कि 4-5 सितंबर की रात फेज-10 निवासी संयम जुडेजा के घर पर दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ऑटोमैटिक हथियारों से फायरिंग की थी। इससे पहले कुलवीर सिंह सिद्धू ने कथित तौर पर संयम जुडेजा से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी। इसके बाद 7 सितंबर को संयम जुडेजा के पार्टनर बलजीत सिंह के फेज-10 स्थित घर को भी निशाना बनाया गया। यहां भी फायरिंग के बाद पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई।

चार आरोपी हुए गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकाशदीप सिंह (23), प्रवीण कुमार उर्फ कालू (23), जस्मनदीप सिंह (20) और दुशंत शर्मा उर्फ सम्मी (27) के रूप में हुई है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, जस्मनदीप सिंह की भूमिका रेकी करने की थी, जबकि दुशंत हथियारों की व्यवस्था और उन्हें संभालने का काम करता था। अकाशदीप, प्रवीण और उनका साथी सिमरदीप सिंह उर्फ जशन फायरिंग करने वालों में शामिल थे। सिमरदीप की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।

गोलीबारी में घायल हुआ युवक

पुलिस ने बताया कि 14 सितंबर को सेक्टर-104 स्थित जगदीप सिंह मान की कोठी पर भी फायरिंग की गई। इस घटना में घर में काम कर रहा सचिन घायल हो गया। इस मामले में भी पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने की बात सामने आई है।