सीमा-पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ISI समर्थित सीमा-पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

Terror module busted: (आज समाज), चंडीगढ़: सीमा-पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ISI समर्थित सीमा-पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नौ आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं। इनके पास से 3 अवैध पिस्तौल, चार पेट्रोल बॉटल बम और नौ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

आतंकियों की भर्ती कर रहे थे हैंडलर

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे ISI हैंडलर्स के कहने पर काम कर रहे थे। ये हैंडलर्स स्थानीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने, सुरक्षा ठिकानों की निगरानी करने, अवैध हथियार जुटाने और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे।

पाक भेज रहे थे सीसीटीवी फुटेज

जांच में यह भी पता चला है कि रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए गए थे और उनका फुटेज कथित तौर पर विदेशी हैंडलर्स के साथ साझा किया गया था।

बाकी सदस्यों की पहचान जारी

अमृतसर के मोहकमपुरा, एयरपोर्ट और सी-डिविजन पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गई हैं। ISI-समर्थित नेटवर्क के बाकी सदस्यों की पहचान करने, इसके आगे और पीछे के कनेक्शन का पता लगाने, पैसों के लेन-देन की जांच करने और दूसरी आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।