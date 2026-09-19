हरियाणवी सिंगर सुदेश को 2 दिन बाद फिर मिली धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। वॉट्सएप पर दोबार भेजे गए मैसेज में दो लाख रुपये की डिमांड की गई है। साथ ही, यह भी कहा है कि वह शिकायत वापस ले ले, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा।

Haryana News: हरियाणवी सिंगर सुदेश को 2 दिन बाद फिर मिली धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। वॉट्सएप पर दोबार भेजे गए मैसेज में दो लाख रुपये की डिमांड की गई है। साथ ही, यह भी कहा है कि वह शिकायत वापस ले ले, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा।

कहा-तेरा नंबर आ गया

हरियाणवी सिंगर सुदेश को दो दिन बाद फिर से धमकी दी गई है। उनके वॉट्सएप नंबर पर मैसेज कर लिखा गया कि अंकित नहीं, अनिल बोल रहा हूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। पुलिस के पास जाकर सिक्योरिटी ले या कुछ भी कर, तेरा नंबर आ चुका है। तुझे टाइम दिया था, लेकिन बात तेरे समझ में नहीं आई। तुझे ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। धमकी भरे मैसेजों में ये भी लिखा गया कि एसपी, डीएसपी जिससे चाहे सुरक्षा ले ले।

रिपोर्ट वापस लेने को कहा

मैसेज में लिखा गया, ”तुझे अपने घर वालों से ज्यादा पैसे प्यारे लगते हैं। घर वालों को भूल गई तू। जो हमारे दुश्मन के साथ है वह हमारा भी दुश्मन है। दिलेर के साथ जो हुआ, वह तूने देख लिया होगा। मीडिया में जाने से कुछ नहीं होगा, तू रिपोर्ट वापस ले ले। अनिल पंडित हमारा बड़ा भाई है और मैं भी अनिल हूं। दिलेर बच गया इस बार, तेरा भी नंबर आएगा।

एसपी से की थी शिकायत

गौरतलब है कि तीन दिन पहले सुदेश ने कैथल SP मनप्रीत सिंह को शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मोबाइल नंबर की लोकेशन चेक की जा रही है। इधर, पाखंडवाद पर कन्ट्रोवर्सी के बीच सुदेश ने करीब 15 दिन पहले ही ‘खीर पाखंड़िया की’ सॉन्ग गाया था। वहीं, 1 मार्च 2026 को रिलीज हुए बादशाह के ‘टटीरी’ सॉन्ग के जवाब में सुदेश ने 9 मार्च को ‘बोली ए टटीरी’ सॉन्ग गाया था। हालांकि, बादशाह के सॉन्ग को बैन कर दिया गया था।