Haryana Gold Silver Price Today 19 September 2026: 19 सितंबर, 2026 को हरियाणा में 22 कैरेट सोना ₹14,225 और 24 कैरेट सोना ₹14,968 प्रति ग्राम रहा। चांदी की कीमत ₹255 प्रति ग्राम है।

Haryana Gold Silver Price Today 19 September 2026: हरियाणा में 19 सितंबर, 2026 को सोने की कीमतें बढ़ी हैं। आज 22 कैरेट सोने का भाव करीब ₹14,225 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹14,968 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। सोने के भाव में कैरेट के अनुसार अंतर होता है, क्योंकि 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध माना जाता है।

हरियाणा में 22 और 24 कैरेट सोने का रेट

आज हरियाणा में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,225 प्रति ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,968 प्रति ग्राम के आसपास है। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत करीब ₹1,49,680 बैठती है। सोना खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि स्थानीय बाजार में वास्तविक कीमत शहर, ज्वेलर, मेकिंग चार्ज, टैक्स और अन्य लागू शुल्क के कारण अलग हो सकती है।

हरियाणा में आज चांदी का क्या है भाव?

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी निवेशकों और खरीदारों की नजर रहती है। हरियाणा में 19 सितंबर को चांदी का भाव लगभग ₹255 प्रति ग्राम के बीच है। 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,550 है। वहीं, 1 किलोग्राम चांदी का रेट लगभग ₹2,55,000 है। अलग-अलग शहरों और स्रोत सूचकांकों के आधार पर चांदी की कीमत में अंतर देखने को मिल सकता है।

खरीदारी से पहले रेट की करें पुष्टि

सोना या चांदी खरीदने से पहले अपने शहर के स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना उचित है। आभूषणों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण बाजार में बताई गई धातु की कीमत और खरीद मूल्य अलग हो सकता है।