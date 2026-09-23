Chandigarh Night Clubs: चंडीगढ़ में रात 1 बजे के बाद नहीं खुलेंगे क्लब ! नशे पर लगेगी लगाम, टोल फ्री नंबर जारी

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Amit Upadhyay
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Chandigarh Nightlife Rules: चंडीगढ़ प्रशासन ने नाइट क्लबों पर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के मुताबिक रात 1 बजे के बाद नाइट क्लब खुले रखने पर रोक होगी और क्लबों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी। नशे से जुड़ी सूचना के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा।
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चंडीगढ़ प्रशासन रात में 1 बजे के बाद क्लबों के खुलने पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है।

Chandigarh Clubs New Rules: चंडीगढ़ में में नाइट क्लबों को लेकर प्रशासन सख्त नियम बनाने जा रहा है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि रात 1 बजे के बाद नाइट क्लब खुले रखने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन क्लबों में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखेगा और नियमों के उल्लंघन की पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब चंडीगढ़ प्रशासन ने नशे के खिलाफ अभियान तेज किया है। प्रशासन ने लोगों से नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की पहल की है।

रात 1 बजे के बाद क्लबों पर पाबंदी

प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि नाइट क्लबों को रात 1 बजे के बाद खुले रखने पर पाबंदी होगी। क्लबों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी भी की जाएगी। प्रशासन का फोकस केवल क्लबों के बंद होने के समय तक सीमित नहीं रहेगा। क्लब परिसरों में क्या गतिविधियां हो रही हैं और वहां नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर भी नजर रखी जाएगी। यह फैसला शहर में कानून-व्यवस्था और नशे से संबंधित चिंताओं के बीच आया है।

नशे के खिलाफ अभियान हुआ तेज

चंडीगढ़ पुलिस ने हाल के दिनों में नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। अभियान शुरू होने के बाद 118 FIR दर्ज की गई हैं और 120 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस ने इसके साथ-साथ अलग-अलग इलाकों में तलाशी अभियान और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां भी की हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर और मार्केट वेलफेयर संगठनों के साथ बैठकें भी की हैं। इनमें मनीमाजरा, सारंगपुर, मलोया, खुड्डा अली शेर और बापू धाम कॉलोनी जैसे इलाकों के लोगों की समस्याएं सुनी गईं।

आम लोग दे सकेंगे नशे की सूचना

प्रशासन और पुलिस की ओर से नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन की व्यवस्था की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को बिना अपनी पहचान सार्वजनिक किए संदिग्ध नशे की गतिविधियों की सूचना देने का माध्यम उपलब्ध कराना है। टोल फ्री हेल्पलाइन के जरिए जानकारी देने वाले लोगों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन की वेबसाइट पर पहले से 112 को इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन और 14446 को नेशनल ड्रग डी-एडिक्शन हेल्पलाइन के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर अपराध से जुड़ी आपात स्थिति के लिए 112 और अन्य पुलिस संपर्क नंबर भी दिए गए हैं।