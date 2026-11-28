Chandigarh Elections 2026: चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस की उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लक्की ने 35 वार्डों में से 30 वार्डों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। हालांकि अभी पांच वार्डों में प्रत्याशियों के नामों पर फैसला नहीं हुआ है। पार्टी ने अपनी सूची में सामान्य, अनुसूचित जाति और महिला वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है।

कांग्रेस ने 30 वार्डों में उतारे उम्मीदवार

चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। पहली सूची में 30 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की ने इन नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने इस बार अलग-अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। पार्टी को उम्मीद है कि इन प्रत्याशियों के जरिए नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकेगा।

वार्ड 1 से 10 तक कांग्रेस के उम्मीदवार

कांग्रेस की पहली सूची के अनुसार, वार्ड नंबर-1 से मलकीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। वार्ड नंबर-2 से अमनदीप कौर निज्जर, वार्ड नंबर-4 से संगीता कागड़ा और वार्ड नंबर-5 से प्रदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर-6 से सुरजीत सिंह ढिल्लों, वार्ड नंबर-7 से मुकेश राय और वार्ड नंबर-8 से जन्नत जहां नैना चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसी तरह वार्ड नंबर-9 से सुमेरी लाल पारचा और वार्ड नंबर-10 से रंजीत सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है।

वार्ड 11 से 21 तक इन प्रत्याशियों को टिकट

अगली सूची में वार्ड नंबर-11 से कमल बराड़, वार्ड नंबर-12 से सचिन गलव, वार्ड नंबर-13 से नंदिता हुड्डा और वार्ड नंबर-14 से कुलदीप कुकी को उम्मीदवार बनाया गया है। वार्ड नंबर-15 से लव कुमार और वार्ड नंबर-16 से उषा को टिकट दिया गया है। वार्ड नंबर-17 से मोनिका नागपाल, वार्ड नंबर-18 से तरुणा मेहता और वार्ड नंबर-19 से सोनिया गुरचरण सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। वार्ड नंबर-20 का नाम अभी घोषित नहीं हुआ है, जबकि वार्ड नंबर-21 से राजनदीप कौर को चुनाव मैदान में उतारा गया है।

वार्ड 22 से 35 तक उम्मीदवारों के नाम

कांग्रेस की ओर से वार्ड नंबर-22 से मुकेश गोयल, वार्ड नंबर-23 से प्रेम लता और वार्ड नंबर-24 से चरणजीत विर्क को टिकट दिया गया है। वार्ड नंबर-25 के उम्मीदवार का नाम अभी रोक दिया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर-26 से कमलेश बनारसी दास, वार्ड नंबर-27 से दलविंदर सैनी और वार्ड नंबर-28 से राजिंदर हिंदुस्तानी को प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड नंबर-29 के लिए भी अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। वहीं, वार्ड नंबर-30 से रश्मि प्रीमता, वार्ड नंबर-31 से राम चंदर यादव, वार्ड नंबर-33 से विजय राणा, वार्ड नंबर-34 से गुरप्रीत गाबी और वार्ड नंबर-35 से जे.जे. सिंह को टिकट दिया गया है।

इन पांच वार्डों पर अभी नहीं हुआ फैसला

कांग्रेस की ओर से अभी वार्ड नंबर 3, 20, 25, 29 और 32 के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। इन पांच सीटों पर पार्टी की ओर से विचार-विमर्श किया जाना बाकी है। माना जा रहा है कि इन वार्डों को लेकर पार्टी नेतृत्व जल्द अंतिम निर्णय ले सकता है।

दिसंबर में होंगे चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव

चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 वार्ड हैं और आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव 23 दिसंबर को सभी 35 वार्डों में होंगे और मतगणना 26 दिसंबर को होगी। इस चुनाव में कांग्रेस के सामने भाजपा और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों से मुकाबला करने की चुनौती होगी। ऐसे में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में बाकी उम्मीदवारों की घोषणा पर भी सबकी नजर रहेगी।