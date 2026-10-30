Census 2027: मोहाली में 16 नवंबर से शुरू होगी ऑनलाइन स्व-गणना, घर बैठे भर सकेंगे परिवार की जानकारी

जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत पंजाब के मोहाली जिले में जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है. इस बार जनगणना की प्रक्रिया में नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा. इसके तहत लोग घर बैठे अपने परिवार और आवास से जुड़ी जरूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे.

Mohali Census 2027: पंजाब के मोहाली में जनगणना-2027 की तैयारी की जा चुकी है. इसके तहत पंजाब के मोहाली जिले में जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है. इस बार जनगणना की प्रक्रिया में नागरिकों को ऑनलाइन स्व-गणना का विकल्प भी मिलेगा. इसके तहत लोग घर बैठे अपने परिवार और आवास से जुड़ी जरूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे.

प्रशासन ने लोगों से इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है. ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी. इसके बाद जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी जुटाएंगे. यह प्रक्रिया 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगी.

कब से कब तक चलेगी जनगणना की प्रक्रिया?

जनगणना के दौरान नागरिकों को अपने परिवार और घर से जुड़े डिटेल दर्ज करने होंगे. जो लोग ऑनलाइन स्व-गणना कर लेंगे, उन्हें घर आने वाले जनगणना कर्मचारियों को इसकी जानकारी देनी होगी. उन्हें स्व-गणना के दौरान मिली संदर्भ संख्या भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि दर्ज किए गए विवरणों का सत्यापन किया जा सके.

जनगणना से जुड़ी गतिविधि तारीख ऑनलाइन स्व-गणना की शुरुआत 16 नवंबर 2026 स्व-गणना की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 घर-घर जाकर जानकारी जुटाना 1 दिसंबर 2026 से घर-घर सर्वे की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2027

ऑनलाइन स्व-गणना कैसे करें?

नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए इन चरणों का पालन करना होगा।

1. पोर्टल पर लॉग-इन करें: सबसे पहले जनगणना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लॉग-इन करें।

2. परिवार का पंजीकरण करें: पोर्टल पर मांगी गई जानकारी के अनुसार अपने परिवार का पंजीकरण करें।

3. भाषा चुनकर सत्यापन करें: अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन करें और ओटीपी के जरिए मोबाइल नंबर का सत्यापन करें।

4. विवरण भरें: अपने स्थान और आवास से जुड़ी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद प्रश्नावली में पूछे गए सभी सवालों के जवाब भरें।

5. जानकारी सबमिट करें: सभी विवरणों की जांच करने के बाद फॉर्म जमा कर दें। इसके बाद मिलने वाली संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखें।

फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना के दौरान सही और पूरी जानकारी दें. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने से पहले सभी विवरणों को अच्छी तरह जांच लें.

ध्यान रखें: अंतिम सबमिशन के बाद परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर संशोधित नहीं किया जा सकेगा. इन जानकारियों को भरते समय विशेष सावधानी बरतें.