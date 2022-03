आज समाज डिजिटल, चंडीगढ़:

Budget Will Be Passed First Time: हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वित्तमंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चन्द गुप्ता ने विधानसभा समितियों के माध्यम से लोकसभा की तर्ज पर पारित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विषयों पर विधानसभा की आठ समितियों के गठन की घोषणा की।

ये लोग होंगे कमेटी के अध्यक्ष

मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत 2.25 घंटे के बजट अभिभाषण के बाद ज्ञान चन्द गुप्ता ने इन विधानसभा समितियों की घोषणा सदन में की। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा कमेटी-1 के अध्यक्ष होंगे, जबकि विधायक असीम गोयल कमेटी-2, विधायक गीता भुक्कल कमेटी-3, विधायक ईश्वर सिंह कमेटी-4, विधायक सीमा त्रिखा कमेटी-5, विधायक श्रीमती किरण चौधरी कमेटी-6, विधायक घनश्याम दास आरोड़ा कमेटी-7 तथा विधायक डा. अभय सिंह यादव कमेटी-8 के अध्यक्ष होंगे।

शनिवार को भी एक्टिव रहेगी कमेटी

कमेटी के अन्य सदस्यों की घोषणा विधानसभा सचिवालय द्वारा आज ही जारी की जाएगी तथा बजट सत्र के लिए जारी समयसारिणी अनुसार 9 से 11 फरवरी (तीन दिन) विधानसभा की कोई बैठक नहीं होगी, जबकि ये तीन सरकारी कार्य दिवस हैं और विधानसभा की गठित ये विधानसभा कमेटियां बजट के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगी। ये कमेटियां शनिवार, अवकाश के दिन भी कार्य करेंगी, जिसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की अधिकृत कार्रवाई में इसे शामिल करने की घोषणा की।

