Chandigarh Traffic Advisory: चंडीगढ़ में रविवार को कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन, एयरफोर्स मैराथन का आयोजन

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Amit Upadhyay
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Chandigarh Traffic Update: चंडीगढ़ में 4 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स मैराथन के चलते सुबह 4:30 बजे से 11 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। सुखना लेक, मटका चौक, ट्रांसपोर्ट चौक और PGI समेत कई रास्तों पर आवाजाही प्रभावित होगी।
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चंडीगढ़ में एयरफोर्स मैराथन के चलते 4 अक्टूबर को कई रास्तों पर डायवर्जन रहेगा।

Chandigarh Traffic Diversion: चंडीगढ़ में रविवार यानी 4 अक्टूबर को सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन के चलते शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मैराथन के दौरान खिलाड़ियों और प्रतिभागियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को कंट्रोल और डायवर्ट करने का फैसला लिया है। यह व्यवस्था सुबह 4:30 बजे से 11 बजे तक लागू रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस दौरान मैराथन रूट पर जाने से बचें और अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने और यात्रा से पहले अपने रूट की योजना बनाने को भी कहा है।

इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

मैराथन के चलते चंडीगढ़ क्लब के सामने से सेक्टर-2/3 स्मॉल चौक, ओल्ड बैरिकेड चौक और सुखना लेक टर्न तक जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। इसके बाद सुखना लेक टर्न से यू-टर्न लेकर ओल्ड बैरिकेड चौक, फिर वहां से बाएं मुड़कर मटका चौक और आगे ट्रांसपोर्ट चौक तक जाने वाले मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही कंट्रोल की जाएगी। ट्रांसपोर्ट चौक से यू-टर्न लेकर एसबीआई स्मॉल चौक और PGI की दिशा में जाने वाले रास्ते पर भी ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इसके अलावा मटका चौक से चंडीगढ़ क्लब की ओर जाने वाले मार्ग पर भी मैराथन के दौरान यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।

सुबह जल्दी निकलने वाले रखें ध्यान

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि रविवार सुबह 4:30 बजे से 11 बजे के बीच इन मार्गों से गुजरने से बचें। जिन लोगों के लिए इन रास्तों से गुजरना जरूरी है, उन्हें वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है। पुलिस ने कहा है कि मैराथन के दौरान अलग-अलग स्थानों पर ट्रैफिक कर्मी तैनात रहेंगे। वाहन चालकों को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना होगा। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने की अपील की है।

4 अक्टूबर को होगी एयरफोर्स मैराथन

सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन चंडीगढ़-2026 का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जा रहा है। मैराथन में अलग-अलग श्रेणियों की दौड़ आयोजित होगी और इसके चलते शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सुबह के समय यातायात प्रभावित रहेगा। इस आयोजन का नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र के नाम पर रखा गया है। भारतीय वायुसेना के अनुसार, फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र अधिकारी हैं। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अस्थायी डायवर्जन और प्रतिबंधों का उद्देश्य मैराथन के दौरान सुचारु यातायात और प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें और रविवार सुबह यात्रा करते समय बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखें।