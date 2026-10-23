Chandigarh Murder: चंडीगढ़ में नाबालिग ने नाबालिग को मारी गोली, सेक्टर-22 में हत्या से मचा हड़कंप

Chandigarh Crime News: चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में देर रात हुई गोलीबारी में 17 वर्षीय छात्र नैतिक की मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक समेत अन्य लोग घायल हुए। इस वारदात को अंजाम भी एक नाबालिग छात्र ने दिया। आरोपी छात्र अपने साथ हुई मारपीट और वीडियो वायरल करने को लेकर गुस्सा था।

Chandigarh Firing News: चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में गुरुवार देर रात एक नाबालिग छात्र ने ऑटो पर फायरिंग कर दी। इस घटना में ऑटो में बैठे 17 साल के छात्र नैतिक की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त और ऑटो चालक घायल हो गया। दो छात्र समूहों के बीच पुरानी रंजिश और मारपीट का विवाद इस हिंसक वारदात की वजह बना। आरोप है कि सेक्टर-34 में हुए झगड़े के बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद बदला लेने के इरादे से गोलीबारी की गई। इस घटना में तीन नाबालिग हमलावरों के शामिल होने की बात सामने आई है और पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

सनातन धर्म मंदिर के सामने की गई फायरिंग

सेक्टर-22 में सनातन धर्म मंदिर के सामने बाइक सवार हमलावरों ने एक ऑटो रिक्शा को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-34 में रात करीब 10:15 बजे दोनों छात्र समूहों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। इसी विवाद के बाद हमलावरों ने हथियारों के साथ दूसरे समूह के छात्रों की तलाश शुरू कर दी। रात करीब 11:15 बजे आरोपियों ने ऑटो में जा रहे छात्रों को निशाना बनाया और गोलियां चला दीं। गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मंदिर के आसपास मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए।

नैतिक की छाती में लगी गोली, अस्पताल में मौत

गोलीबारी में 17 वर्षीय नैतिक को सीने में गोली लगी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नैतिक चंडीगढ़ के सेक्टर-22 का निवासी था और सेक्टर-32 स्थित स्कूल में पढ़ता था। घटना के दौरान ऑटो चालक भी गोली लगने से घायल हो गया। एक अन्य किशोर के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू की। नैतिक की मौत के बाद परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है। घायल ऑटो चालक का इलाज चल रहा है।

इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने के बाद बढ़ी रंजिश

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार दोनों छात्र समूह पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पीड़ित पक्ष के कुछ छात्र हाल ही में सेक्टर-32 स्थित स्कूल में दाखिल हुए थे। दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद होने की बात सामने आई है। घटना वाली रात सेक्टर-34 में हुई मारपीट के दौरान कुछ छात्रों ने वीडियो बनाए और उन्हें इंस्टाग्राम पर शेयर किया। आरोप है कि वीडियो के जरिए दूसरे पक्ष को अपमानित किए जाने के बाद विवाद और बढ़ गया। मारपीट का सामना करने वाले छात्र हथियार लेकर दूसरे समूह की तलाश में निकले। इसके बाद सेक्टर-22 में ऑटो में सवार छात्रों पर गोलीबारी की गई।

पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने गोलीबारी के एक घंटे से भी कम समय के भीतर तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांच में पुराने विवाद को वारदात की संभावित वजह माना जा रहा है। ऑपरेशन सेल द्वारा डैशकैम फुटेज और चश्मदीदों की मदद से आरोपी को पकड़ने तथा .32 बोर की पिस्टल बरामद की गई है।