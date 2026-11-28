Haryana News: रोहतक के खरावड़ स्थित मिलन ढाबे पर बीते दिनों हुए गैंगवार की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। फुटेज के आधार पर पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। जानकारी के मुताबिक, पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है।

एक युवती की भूमिका आई सामने

हत्याकांड में एक युवती की कथित भूमिका को लेकर भी पुलिस को अहम जानकारी मिली है। युवती के विदेश चले जाने की सूचना है। हालांकि, युवती के विदेश जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच आरोपियों की तरफ से एक कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की 10 टीमें हत्याकांड के खुलासे में जुटी हैं।

साजिश के तहत हत्याकांड

शुरुआती जांच के मुताबिक, चार लोगों के हत्याकांड को सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। पुलिस अब साजिश में शामिल अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। रोहतक सहित कई स्थानों पर पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर चुकी हैं। साइबर सेल की टीम भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।

हिमांशु के बारे में ऑडियो वायरल

इस हत्याकांड के बीच आरोपियों की तरफ से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में दावा किया गया है कि बेरी क्षेत्र निवासी हिमांशु निर्दोष नहीं था और वह डीघल निवासी युवकों के साथ कार में बैठकर आया था। हालांकि, इस दावे के समर्थन में अभी कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। पुलिस वायरल ऑडियो की प्रामाणिकता और उसे जारी करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है। हिमांशु के किसी गैंग से जुड़े होने की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

गैंगवार के बीच दहशत का माहौल

गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ और सन्नी रिटोलिया दोनों ही रोहतक जिले के गांव रिटोली के रहने वाले हैं। कभी एक-दूसरे के दोस्त रहे दोनों के बीच लंबे समय से खूनी रंजिश चली आ रही है। बताया जा रहा है कि सन्नी रिटोलिया फिलहाल जमानत पर है।