केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले को लेकर सोमवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण से दूसरी बार पूछताछ की।

Punjab News: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग मामले को लेकर सोमवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण से दूसरी बार पूछताछ की। घुम्मण ने दावा किया कि उन्होंने जांच एजेंसी के 50 सवालों के जवाब दिए हैं और उन्हें जल्द ही क्लिन चिट मिलने की उम्मीद है। वे दोपहर करीब दो बजे सीबीआई के कार्यालय पहुंचे थे और शाम साढ़े छह बजे बाहर निकले।

आरोपों को विपक्ष का दुष्प्रचार बताया

राजबीर ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को विपक्ष का दुष्प्रचार बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी द्वारा उनपर लगाए गए पैसे के बदले तबादले के आरोप भी बेबुनियाद हैं। राजबीर से इससे पहले 16 अक्टूबर को करीब छह घंटे पूछताछ की गई थी। सीबीआई ने उन्हें अब 22 अक्टूबर को फिर पेश होने के लिए बुलाया है।

‘वेस्टर्न टावर्स मामले से कोई वास्ता नहीं’

राजबीर ने खरड़ स्थित वेस्टर्न टावर्स की एक इमारत की नौवीं मंजिल से कथित तौर पर 25 लाख रुपये नकद से भरा बैग फेंके जाने और सात मई को नितिन गोहल के घर ईडी की छापेमारी के बीच किसी संबंध से इनकार किया। उनका दावा है कि नकदी नितिन के परिवार को हिरासत में लिए जाने के बाद मिली थी।

दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश

गौरतलब है कि राजबीर के खिलाफ जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पांच अक्टूबर के आदेश के बाद शुरू हुई। अदालत ने सरकारी नियुक्तियों, टेंडर और प्रशासनिक फैसलों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और जांच पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन राजबीर के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।