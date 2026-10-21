Punjab News: झोटा हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू, मानसा पहुंची टीम, आधी रात को संभाला केस

पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंगलवार को पंजाब दौरे पर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम मानसा पहुंची।

Punjab News: पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंगलवार को पंजाब दौरे पर पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम मानसा पहुंची। टीम आधी रात को मानसा सिटी-2 थाने पहुंची और झोटा हत्याकांड मामले से जुड़े सारे दस्तावेज ले लिए।

आधी रात को कब्जे में लिए दस्तावेज

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से आई इस टीम में पांच सदस्य शामिल हैं, जिनमें दो अधिकारी हैं। मानसा के डीएसपी (मुख्यालय) पुष्पिंदर सिंह ने सीबीआई टीम के पहुंचने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि मानसा सिटी-2 थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 269 इस मामले से संबंधित है। परिवार की मांग पर मुख्यमंत्री ने जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।

गृह मंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया

गौरतलब है कि मंगलवार को पंजाब दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झोटा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि इस मामले में उन्हें इंसाफ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने परिजनों से 24 घंटे इंतजार करने को कहा और 120 दिनों के भीतर जांज पूरी होने का आश्वासन दिया।

आप सरकार ने CBI को सौंपी जांच

गृह मंत्री के पंजाब दौरे पर पहुंचने से पहले मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने झोटा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि राज्य सरकार नशे के खिलाफ लड़ाई में झोटा के पिता और परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। परिवार की मांग को देखते हुए ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया है।

झोटो की 13 अक्तूबर को हुई हत्या

परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को मानसा में एक केमिस्ट की दुकान पर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि प्रतिबंधित नशीली दवाओं की कथित बिक्री को लेकर हुए विवाद के बाद उन पर हमला किया गया।