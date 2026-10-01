गुरुग्राम में बुधवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। नेशनल हाईवे-48 के पास एक किया सोनेट कार में अचानक आग लग गई। चलती कार अचानक आग की लपटों से घिर गई, जिससे देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई।

Haryana News: गुरुग्राम में बुधवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। नेशनल हाईवे-48 के पास एक किया सोनेट कार में अचानक आग लग गई। चलती कार अचानक आग की लपटों से घिर गई, जिससे देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते गाड़ी में सवार लोग बाहर निकल गए।

थोड़ी दूर था सीएनजी पंप

जिस जगह पर कार में आग लगी वहां से सीएनजी पंप महज 50 मीटर दूर था। अगर यह हादसा थोड़ी दूर आगे होता तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। आग इतना भयंकर था कि लोगों को दूर से ही लपटें दिखाई पड़ रही थीं।

हाईवे पर मचा हड़कंप

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके तुरंत बाद पुलिस पहुंची। इस अचानक लगी आग के कारण हाईवे पर भारी हड़कंप मच गया और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ।