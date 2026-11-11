Aqua Line Metro Extension: एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को सीधा फायदा, 4 साल पूरा होगा प्रोजेक्ट

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो रेल चलने का रास्ता साफ हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस मेट्रो विस्तार के बाद नोएडा में कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी।

Aqua Line Metro Extension: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो चलने का रास्ता साफ हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस मेट्रो विस्तार के बाद नोएडा में कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। यह विस्तार नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक होगा। इस कनेक्टिविटी से गौर सिटी और ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन जैसे इलाकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

कहां से कहां तक होगा मेट्रो विस्तार?

केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक एक्वा लाइन मेट्रो विस्तार परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में कुल 5 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है। वहीं, यह परियोजना 4 साल में पूरी करने का लक्ष्य है।

कहां-कहां बनेंगे मेट्रो स्टेशन?

नोएडा सेक्टर 61

नोएडा सेक्टर 70

नोएडा सेक्टर 122

नोएडा सेक्टर 123

ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4

यह कॉरिडोर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को नोएडा सेक्टर-61 में इंटरचेंज के जरिए दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन से जोड़ेगा। परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्टिव मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर हो जाएगी।