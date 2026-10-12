Faridabad Car Fire: फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग, इंजन से धुआं निकलते ही ड्राइवर ने लगाई छलांग, बचाई जान

फरीदाबाद के पल्ला थाने के एरिया की ये घटना बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक जमुना कॉलनी की जगह जा रही ब्रेजा में अचानक आग लग गई. ड्राइवर ने इंजन से धुआं निकलते देखा तो तुरंत गाड़ी रोक दी.

नई दिल्ली. रविवार, 11 अक्टूबर की रात दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बीच सड़क पर एक भयावह घटना हुई. पल्ला थाना क्षेत्र में देर रात एक चलती ब्रेजा कार में अचानक आग लग गई. पुस्ता बांध रोड से जमुना कॉलोनी की तरफ जा रही गाड़ी में यह घटना हुई. अचानक लगी आग के बाद ड्राइवर ने अपना जान बचाने के लिए गाड़ी को साइड लगाकर कर रोका तुरंत बाहर निकल गया.

फरीदाबाद के पल्ला थाने के एरिया की ये घटना बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक जमुना कॉलनी की जगह जा रही ब्रेजा में अचानक आग लग गई. ड्राइवर ने इंजन से धुआं निकलते देखा तो तुरंत गाड़ी रोक दी. बिना समय बर्बाद किए ही वो बाहर निकल गया. उसके कार से बाहर आते ही कुछ ही सेकेंड में वाहन आग की लपटों से घिर गया. ड्राइवर की सूझ बूझ से इस घटना में किसी की जान नहीं गई. इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड़ को दी. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. आग लगने से कार को नुकसान पहुंचा.

इंजन से धुआं निकलते ही रोकी कार

पल्ला थाना पुलिस के अनुसार यह घटना रविवार रात को घटी. एक युवक अपनी ब्रेजा कार लेकर पुस्ता बांध रोड से जमुना कॉलोनी की ओर जा रहा था. इस घटना को लेकर युवक ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया. युवक के मुताबिक वह कोचिंग देकर वापस लौट रहा था. रास्ते में अचानक कार के इंजन से धुआं निकलने लगा. स्थिति को भांपते हुए युवक ने बिना देर किए कार रोक दी. उसके कार से बाहर निकलते ही आग की लपट उठने लगी. वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार में आग फैल गई. अगर युवक समय रहते कार से बाहर नहीं निकलता तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. उसकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया.

दमकल विभाग ने बुझाई आग

बीच सड़क जल रही कार की जानकारी फायर ब्रिगेड टीम को दी गई. जैसे ही उनको सूचना मिली दमकल विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया. दमकलकर्मियों ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया. फिलहाल चलती कार में किस वजह से आग लगी इसकी वजह का पता नहीं चल पाया. इससे कार को नुकसान पहुंचा. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के घायल होने या जान जाने की सूचना नहीं है. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है.