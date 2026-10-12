प्रयागराज में रिश्वतखोरी का अनोखा मामला, दारोगा ने रिश्वत में गाय, भैंस, जर्मन शेफर्ड कुत्ते मांगे, FIR दर्ज

त्तर प्रदेश के प्रयागराज से रिश्वतखोरी की एक अनोखी खबर सामने आई है। एसटीएफ (STF) में तैनात सब-इंस्पेक्टर रणेन्द्र कुमार सिंह ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले से नाम हटाने के एक व्यक्ति से रिश्वत के तौर पर दो गाय, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता और एक भैंस की मांग की।

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से रिश्वतखोरी की एक अनोखी खबर सामने आई है। एसटीएफ (STF) में तैनात सब-इंस्पेक्टर रणेन्द्र कुमार सिंह ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले से नाम हटाने के एक व्यक्ति से रिश्वत के तौर पर दो गाय, एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता और एक भैंस की मांग की। उन्होंने कुर्सी और मेज खरीदने के लिए 35,000 रुपये भी मांगे।

नवाबगंज थाने का मामला

मामला प्रयागराज के नवाबगंज थाने में दर्ज शराब तस्करी की एफआईआर से जुड़ा है। हरियाणा के हिसार जिले के ब्यानाखेड़ा गांव निवासी मनवीर सिंह उर्फ मन्नू ने एसटीएफ में तैनात सब-इंस्पेक्टर रणेंद्र कुमार सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। मनवीर का दावा है कि शराब तस्करी के मुकदमे से नाम हटवाने के बदले उससे गाय, भैंस, जर्मन शेफर्ड कुत्ता और रुपये मांगे गए। उसने 17 फरवरी 2026 को हिसार मंडल के एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की थी।

35 हजार रुपये भी मांगे

शिकायत के मुताबिक, दरोगा ने एक फरवरी 2026 को मनवीर को फोन किया था। इस दौरान उससे दो गाय भेजने को कहा गया। मनवीर का आरोप है कि उसने तीन फरवरी को दो गाय भेज भी दीं। इसके बावजूद मांग खत्म नहीं हुई। नौ फरवरी को फिर फोन आया। इस बार एक गाय और एक भैंस भेजने को कहा गया। इसके अलावा, जर्मन शेफर्ड कुत्ते और कुर्सी-मेज खरीदने के लिए 35 हजार रुपये की भी मांग की गई।

सबूतों की जांच के बाद FIR दर्ज

शिकायतकर्ता मनवीर सिंह ने हरियाणा एंटी-करप्शन ब्यूरो को सब-इंस्पेक्टर के साथ हुई बातचीत की 45 ऑडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट सौंपे। जांच में रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत असली पाए गए। इसके बाद, 6 अक्टूबर को सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।