‘प्रतिबंधित मीट’ का शक, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा, बिरयानी विक्रेता की लात-घूंसों से हुई पिटाई

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Viplove Kumar
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लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में मीट लेकर जा रहे एक बिरयानी विक्रेता के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि कुछ लोगों ने युवक को रास्ते में रोककर उस पर प्रतिबंधित मीट ले जाने का आरोप लगाया और फिर उसके साथ लात-घूंसों और बेल्ट से मारपीट की.
'प्रतिबंधित मीट' का शक, सड़क पर हुआ जमकर हंगामा, बिरयानी विक्रेता की लात-घूंसों से हुई पीटाई

नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मारपीट की घटना सामने आई है. इटौंजा थाना क्षेत्र में मीट लेकर जा रहे एक बिरयानी बेचने वाले शख्स के साथ कुछ लोगों ने कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ लोगों ने शख्स को रास्ते में रोककर प्रतिबंधित मीट लेकर जाने जाने का आरोप लगाया. इसके बाद बिरयानी बिक्रेता की उन लोगों ने लात-घूंसों और बेल्ट से पिटाई कर दी. इस घटना में वो शख्स बुरी तरह से घायल हो गया. इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर तीन नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

बिरयानी बिक्रेता शख्स जिसकी पिटाई हुई उसकी पहचान रिजवान के रूप में की गई है. जानकारी के मुताबिक पीडित महोना इलाके में बिरयानी का एक ठेला लगाता है. रिजवान ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 20 सितंबर, रविवार की सुबह करीब 8:30 बजे वह स्कूटी से होटल में खाने और बेचने के लिए मीट लेकर जा रहा था. रास्ते में ही इटौंजा क्षेत्र में कुछ लोगों ने उसकी स्कूटी रोक ली. रिजवान ने आरोप लगाया है कि उन लोगों ने उनसे मीट के बारे में पूछताछ की. सभी आरोपियों का कहना था कि रिजवान के पास प्रतिबंधित मीट है. इतना कहने के बाद उन लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. इसके बाद सभी मारपीट पर उतर आए. पीड़ित का कहना है कि उसे लात-घूंसों और बेल्ट से पीटा गया. इस घटना में उसके शरीर पर चोटें आईं. शिकायत में जिन लोगों का नाम लाया गया है वो राणा यादव, शानू और सूरज है.

तीन के खिलाफ मुकदमा

उनके साथ हुई मारपीट की घटना के बाद रिजवान इटौंजा थाने पहुंचे. वहां पुलिस को लिखित में शिकायत दी. उनकी मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. पुलिस ने जो तहरीर की उसके आधार पर इस घटना में शामिल तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. डीसीपी नॉर्थ अमित कुमार आनंद ने बताया कि पुलिस ने मौके से मीट को अपने कब्जे में लिया और बरामद सामग्री का सैंपल जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी भेज दी गई. इस बात की जांच के लिए भेजा गया है कि मीट सही में प्रतिबंधित है या नहीं.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।