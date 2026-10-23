बिहार के सीवान में अवैध पटाखा में धमाका, चार लोगों की मौत, थाना प्रभारी और चौकीदार सस्पेंड

यह विस्फोट जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुआ. पुलिस के मुताबिक, मौके पर कथित तौर पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे. इसी दौरान अचानक धमाका हो गया.

सीवान. शुक्रवार को बिहार के सीवान जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई. यहां अवैध रूप से पटाखे बनाने के दौरान हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने कथित लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की. जामो बाजार थाने के प्रभारी और स्थानीय चौकीदार चंद्रिका मांझी को निलंबित कर दिया है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुआ. पुलिस के मुताबिक, मौके पर कथित तौर पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे. इसी दौरान अचानक धमाका हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद मेडिकल टीम को मौके पर भेजा गया. शुरुआती जानकारी में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी. बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई.

लापरवाही के आरोप में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

घटना के बाद सीवान के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई की. जामो बाजार थाना प्रभारी और स्थानीय चौकीदार चंद्रिका मांझी को निलंबित कर दिया. दोनों के खिलाफ कथित लापरवाही को लेकर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने विस्फोट के मामले में एफआईआर दर्ज की है. जांच के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई है, जो घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी. टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांव में अवैध पटाखा निर्माण किस तरह चल रहा था और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को थी या नहीं.

अवैध पटाखा निर्माण की जांच शुरू

जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि पटाखे बनाने में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. पुलिस उन लोगों की भूमिका की भी जांच करेगी, जो इस गतिविधि में शामिल थे. इसके साथ ही इलाके की निगरानी में किसी तरह की चूक और प्रशासनिक लापरवाही की आशंका की भी पड़ताल की जाएगी. यह घटना अवैध पटाखा निर्माण से जुड़े खतरों को एक बार फिर सामने लाती है. पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के बिना विस्फोटक सामग्री या पटाखों को संभालना जानलेवा साबित हो सकता है, खासकर रिहायशी इलाकों में.