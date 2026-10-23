बिहार के सीवान में अवैध पटाखा में धमाका, चार लोगों की मौत, थाना प्रभारी और चौकीदार सस्पेंड

By
Viplove Kumar
-
0
1
यह विस्फोट जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुआ. पुलिस के मुताबिक, मौके पर कथित तौर पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे. इसी दौरान अचानक धमाका हो गया.
बिहार के सीवान में अवैध पटाखा बनाने के दौरान धमाका, चार लोगों की मौत

सीवान. शुक्रवार को बिहार के सीवान जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई. यहां अवैध रूप से पटाखे बनाने के दौरान हुए विस्फोट में चार लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने कथित लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की. जामो बाजार थाने के प्रभारी और स्थानीय चौकीदार चंद्रिका मांझी को निलंबित कर दिया है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट जामो बाजार थाना क्षेत्र के आलमपुर गांव में हुआ. पुलिस के मुताबिक, मौके पर कथित तौर पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे. इसी दौरान अचानक धमाका हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद मेडिकल टीम को मौके पर भेजा गया. शुरुआती जानकारी में तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी. बाद में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई.

लापरवाही के आरोप में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

घटना के बाद सीवान के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई की. जामो बाजार थाना प्रभारी और स्थानीय चौकीदार चंद्रिका मांझी को निलंबित कर दिया. दोनों के खिलाफ कथित लापरवाही को लेकर कार्रवाई की गई है. पुलिस ने विस्फोट के मामले में एफआईआर दर्ज की है. जांच के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई है, जो घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी. टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांव में अवैध पटाखा निर्माण किस तरह चल रहा था और इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को थी या नहीं.

अवैध पटाखा निर्माण की जांच शुरू

जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि पटाखे बनाने में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं. पुलिस उन लोगों की भूमिका की भी जांच करेगी, जो इस गतिविधि में शामिल थे. इसके साथ ही इलाके की निगरानी में किसी तरह की चूक और प्रशासनिक लापरवाही की आशंका की भी पड़ताल की जाएगी. यह घटना अवैध पटाखा निर्माण से जुड़े खतरों को एक बार फिर सामने लाती है. पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के बिना विस्फोटक सामग्री या पटाखों को संभालना जानलेवा साबित हो सकता है, खासकर रिहायशी इलाकों में.

  • TAGS

  • No tags found for this post.

Previous articleIND vs NZ: कौन हैं टीम में अचानक शामिल किए गए कुशाग्र, पहली बार टी20 में मौका, ईशान किशन बाहर
Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।