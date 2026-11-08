Punjab News: पंजाब में नशारोधी कार्यकर्ताओं पर नहीं रुक रहे हमले, बरनाला में घर में घुसकर गोली मारी

पंजाब के बरनाला जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के कलेके गांव में नशारोधी समिति के 27 वर्षीय सदस्य को कुछ लोगों ने उसके घर में गोली मार दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

Punjab News: पंजाब के बरनाला जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले के कलेके गांव में नशारोधी समिति के 27 वर्षीय सदस्य को कुछ लोगों ने उसके घर में गोली मार दी। पुलिस ने रविवार को बताया कि घायल अमनदीप सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है।

खतरे से बाहर है हालत

शनिवार को हुई इस घटना के सिलसिले में चार लोगों की पहचान की गई है। पुलिस उपाधीक्षक राजिंदर पाल ने कहा कि कुछ लोगों ने अमनदीप के घर गोलीबारी की, जिसमें उनकी जांघ में गोली लगी। उन्होंने कहा कि अमनदीप खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है। धनौला थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, ”हम घटना के पीछे के मकसद का पता लगा रहे हैं।”

चार स्थानीय लोगों की पहचान

उन्होंने कहा कि इस मामले में चार स्थानीय लोगों की पहचान की गई है। जब उनसे पूछा गया कि कुछ मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि अमनदीप ने पहले इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियों के बारे में पुलिस को जानकारी दी थी और क्या इसी वजह से उन लोगों ने उनसे रंजिश रखी हो सकती है, तो सिंह ने कहा, ”अमनदीप एक समूह या नशारोधी समिति के सदस्य थे। पहले उनके द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।”

पुलिस कर रही जांच

उन्होंने कहा कि हालांकि, शनिवार को हुई गोलीबारी के मामले में हमले के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। उन्होंने कहा, ”हम यह पता लगा रहे हैं कि घटना के पीछे व्यक्तिगत रंजिश थी या कोई दूसरा कारण।”

पहले भी हुए ऐसे मामले

पिछले महीने 13 अक्टूबर को मनसा शहर के एक व्यस्त बाजार में स्थित मेडिकल स्टोर पर नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झोटा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को नशे की लत लगाने वाली दवाएं बेचने को लेकर स्टोर संचालक से सवाल किया था, जिसके बाद उसने कार्यकर्ता पर गोली चला दी थी। बाद में स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया था।