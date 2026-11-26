Himachal News: हिमाचल की राजधानी शिमला में पेयजल में प्रदूषण का लेवल खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है।राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में पेश हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने जल प्रदूषण नियंत्रण के दावों की पोल खोल दी है। अश्वनी खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र में दो स्थानों पर जैविक प्रदूषण निर्धारित मानकों से कई गुना अधिक पाया गया है।

बोओडी लेवल 22.4 mg/lt पहुंचा

कॉम्बरमियर के लिफ्ट नाले में बीओडी का स्तर 22.4 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज हुआ, जबकि इसकी अधिकतम निर्धारित सीमा महज तीन मिलीग्राम है। यानी पानी में जैविक प्रदूषण सात गुना से भी अधिक है। कचरा प्रसंस्करण स्थल के समीप दूसरे लिफ्ट नाले में भी बीओडी 16 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला।

25 में 2 जगहों के नमूने फेल

बीओडी का बढ़ा स्तर पानी में सीवेज और अन्य जैविक गंदगी की मौजूदगी का संकेत है। इससे पानी में घुली ऑक्सीजन कम होती है और जलीय जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 16 नवंबर को 25 निगरानी स्थलों से लिए गए नमूनों में 23 स्थानों पर बीओडी निर्धारित सीमा में रहा, लेकिन दो स्थानों पर मिले नतीजे चिंता बढ़ाने वाले हैं। एनजीटी में 25 नवंबर की सुनवाई के दौरान बोर्ड ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। ढल्ली, मल्याणा और लालपानी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रदर्शन सामान्यतः संतोषजनक बताया गया है। हालांकि इनमें कुल नाइट्रोजन का स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिला।

पंथाघाटी का लेवल सबसे खतरनाक

सबसे चिंताजनक स्थिति पंथाघाटी की है, जहां 3.1 एमएलडी क्षमता वाले नए एसटीपी का निर्माण अभी महज 10 फीसदी पूरा हुआ है। इसे मार्च 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। एनजीटी ने प्रदूषण के स्रोतों की जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। जल शक्ति विभाग और शिमला जल प्रबंधन निगम को सीवेज नेटवर्क की प्रगति पर दो सप्ताह में जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई पांच मार्च 2027 को होगी।