Haryana News: मोहाली में बहन के प्रेम विवाह के फैसले से नाराज भाई ने प्रेमी की मां को मारा, पिता गंभीर रूप से जख्मी

हरियाणा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहन के लव मैरेज करने के फैसले से नाराज भाई ने बहन के प्रेमी के पिता और मां पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मां की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Haryana News: हरियाणा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहन के लव मैरेज करने के फैसले से नाराज भाई ने बहन के प्रेमी के पिता और मां पर जानलेवा हमला किया, जिसमें मां की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल चाकू समेत अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ की जाएगी।

चाकू से परिवार पर हमला

हत्या के आरोपी की पहचान कुराली के रहने वाले 25 वर्षीय सोनू के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वारदात 28 अगस्त को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे कुराली के वार्ड नंबर-13 स्थित बडाली रोड पर हुई। घर में ओम नाथ राय और उनकी पत्नी सरोज देवी (45) मौजूद थीं। इसी दौरान सोनू कुमार चाकू लेकर घर में पहुंचा और सरोज देवी पर हमला कर दिया।

महिला की हुई मौत

चाकू के वार से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनकी मौत हो गई। आरोपी ने ओम नाथ पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए मोहाली फेज 6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कुछ ही घंटों में गिरफ्तारी

इस वारदात के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी ग्रामीण जसपिंदर सिंह की निगरानी और डीएसपी खरड़-2 हरकीरत सिंह के दिशा-निर्देश में विशेष टीम गठित की गई। इंस्पेक्टर हर्ष मोहन गौतम के नेतृत्व में टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल ओम नाथ के बयान के आधार पर थाना सिटी कुराली में सोनू कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और 103 के तहत मामला दर्ज किया गया।

लव मैरेज का कर रहा था विरोध

पुलिस के मुताबिक, आरोपी सोनू कुमार की बहन ओम नाथ के बेटे बिट्टू के साथ अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी। सोनू इस रिश्ते का विरोध कर रहा था। 28 अगस्त को उसे पता चला कि उसकी बहन बिट्टू के साथ शादी करने जा रही है। इसी बात से गुस्से में आकर वह कथित तौर पर चाकू लेकर ओम नाथ के घर पहुंचा और हमला कर दिया।