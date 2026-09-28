Ambala Building Accident: अंबाला में 3 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिरा, 6 मजदूरों की मौत, 13 घायल, चल रहा था धूलकोट में निर्माण कार्य

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Viplove Kumar
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अंबाला के धूलकोट गांव में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. करीब 50 फीट ऊंचाई वाले निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन के अचानक गिरने से करीब 30 श्रमिक मलबे में दब गए.
धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन भरभराकर गिरा, 6 मजदूरों की मौत; 13 घायल

नई दिल्ली. रविवार, 27 सितंबर की दोपहर अंबाला के धूलकोट गांव में एक बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक तकरीबन 50 फीट ऊंचाई वाले निर्माणाधीन तीन मंजिला बिल्डिंग के अचानक गिरने से करीब 30 श्रमिक दब गए. बताया जा रहा है कि इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है. वहीं 13 श्रमिक घायल हुए हैं. रात 12 बजे तक मलबे में फंसे श्रमिकों को निकालने का काम जारी रहा.

बताया जा रहा है कि हादसा रविवार दोपहर करीब 2:45 बजे हुआ. जानकारी के मुताबिक भवन की तीसरी मंजिल पर लैंटर डाला जा रहा था. इसी दौरान पीछे की तरफ का लैंटर अचानक गिर गया. इसके बाद दूसरी और पहली मंजिल के लैंटर भी भरभराकर गिर गए और दीवारें भी ढह गईं. फर्स्ट फ्लोर पर 10 से 12 श्रमिक प्लस्तर का काम कर रहे थे, वो सभी मलबे में दब गए. इनमें से छह श्रमिकों ने दूसरी मंजिल से आगे की ओर कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि बाकी मलबे में जा गिरे. दूसरी मंजिल का लैंटर करीब 10 से 12 दिन पहले ही डाला गया था. इसकी शटरिंग एक-दो दिन पहले ही खोली गई थी. बिल्डिंग को बनाने तकरीबन पिछले दो महीने से चल रहा था. आरोप है कि निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं कराया गया था. करीब 1200 गज में बने इस भवन की तीनों मंजिलें चार इंची दीवारों पर खड़ी की गई थीं.

6 मजदूरों की मौत

जिन लोगों की मौत हुआ है उसमें राजमिस्त्री राजेंद्र (50), निवासी जलबेड़ा, शास्त्री (50), निवासी गरनाला, कालिया (50), निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश और रूप सिंह (55), निवासी डंगडेरा, लालड़ू, पंजाब शामिल हैं. रात तकरीबन 11:30 बजे मलकीत सिंह (55) का शव भी मलबे से निकाला गया. वह डंगडेरा गांव का पूर्व सैनिक और साइट सुपरवाइजर था.

मौके पर पहुंचीं बचाव टीमें

इस हादसे की जानकारी मिलने के तुरंत के बाद प्रशासन हरकत में आग गया. मौके पर स्वास्थ्य विभाग, NDRF, SDRF, नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचीं. करीब सवा सात बजे NDRF के 25 सदस्य और पहुंचे. अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में दिक्कत आई, जिसके बाद रोशनी की व्यवस्था की गई. डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया. डीसी सचिन गुप्ता, एसपी अजीत सिंह शेखावत समेत कई अधिकारी आधी रात तक घटनास्थल पर मौजूद रहे. निगमायुक्त वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि भवन बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा था.उन्होंने घटिया निर्माण सामग्री और जल्दबाजी में निर्माण को हादसे का कारण बताया और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही.

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