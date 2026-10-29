Haryana News: अंबाला में काम दिलाने का झांसा देकर करंट लगाकर हत्या करने का आरोप

अंबाला के साहा में काम दिलाने का झांसा देकर एक युवक की करंट लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक वसीम की मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को दिल्ली और अंबाला में काम दिलाने के बहाना करके मुरादाबाद स्थित घर से ले जाकर करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी गई।

Haryana News: अंबाला के साहा में काम दिलाने का झांसा देकर मुरादाबाद के एक युवक की करंट लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक वसीम की मां ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे को दिल्ली और अंबाला में काम दिलाने के बहाना करके मुरादाबाद स्थित घर से ले जाकर करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी गई।

तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

मृतक की मां की शिकायत और पुलिस उप-अधीक्षक (बराड़ा) की जांच के बाद थाना साहा में तीन आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बेटे को अंबाला ले गए

मुरादाबाद जिले के थाना बिलारी अंतर्गत ग्राम पीपली चक निवासी जमीला ने बताया कि उनका बेटा वसीम लकड़ी का कारीगर था। आरोप है कि गांव के ही साहिल, अमरमान और नसीम उसके बेटे को 1 सितंबर को अच्छी मजदूरी करने का लालच देकर दिल्ली ले गए थे। इसके बाद अंबाला के साहा क्षेत्र में ले आए।

करंट लगाकर हत्या का आरोप

आरोप है कि आरोपियों ने थाना क्षेत्र में बंधन बैंक के पास काम करने का बहाना बनाकर 14 अगस्त की रात 10 बजे वसीम को करंट लगाकर मार दिया। रात को मां के पास फोन पहुंचा कि वसीम की मौत हो गई है। वसीम के मोबाइल से सभी नंबर डिलीट कर दिए।