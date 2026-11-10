पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और पट्टी से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है।

Punjab News: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और पट्टी से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक लालजीत सिंह भुल्लर ने आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। भुल्लर पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अमृतसर में जिला प्रबंधक रहे गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के मामले में जेल में बंद हैं।

चसकंवर नए प्रभारी नियुक्त

भुल्लर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि पट्टी के लोग पार्टी नेतृत्व से उन्हें दोबारा चुनाव मैदान में उतारने की मांग कर रहे थे। उन्होंने लोगों के समर्थन और भरोसे के लिए आभार जताया। भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद आप ने जसकंवर सिंह उर्फ जस्सा पट्टी को पट्टी विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। जसकंवर पूर्व पहलवान हैं।

रंधावा की मौत मामले में जेल

भुल्लर पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के अमृतसर में जिला प्रबंधक रहे गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के मामले में जेल में बंद हैं। रंधावा की 21 मार्च, 2026 को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई थी। मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो संदेश में भुल्लर पर गोदाम निर्माण के टेंडर आवंटन को लेकर उत्पीड़न और दबाव बनाने के आरोप लगाए थे।

हत्या के बाद भुल्लर का इस्तीफा

रंधावा की पत्नी की शिकायत पर अमृतसर पुलिस ने भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह और निजी सहायक दिलबाग सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उस समय परिवहन और जेल मंत्री रहे भुल्लर से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा देने को कहा था। भुल्लर ने उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया था।