Haryana News: झज्जर में अनोखी शादी, फरारी में कंबोडियाई लड़की से प्यार, पैरोल लेकर कर रहे शादी

हरियाणा के झज्जर में आज एक अनोखी शादी होने जा रही है, जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली उर्फ मैनपैल ढिल्ला की शादी कंबोडिया की रहने वाली मेटा चान हो रही है, जिसके चार बच्चे हैं।

Haryana News: हरियाणा के झज्जर में आज एक अनोखी शादी होने जा रही है, जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर मैनपाल बादली उर्फ मैनपैल ढिल्ला की शादी कंबोडिया की रहने वाली मेटा चान हो रही है, जिसके चार बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चारों बच्चों का पिता मैनपाल ही है। शादी के लिए मैनपाल को 12 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है।

कंबोडिया से झज्जर पहुंची दुल्हन

मैनपाल ढिल्ला मूल रूप से झज्जर जिले के बादली गांव का रहने वाला है। शादी का कार्यक्रम जेल के पास ही झज्जर-गुरुग्राम रोड स्थित दुलीना फार्म में रखा गया है। कंबोडिया की रहने वाली मेटा चान और उनके परिवार के सदस्य शादी के लिए झज्जर पहले ही पहुंच चुके थे। शादी हिंदू रीति-रिवाज से हो रही है।

फरारी में हुआ प्रेम

मैनपाल जब जेल से पैरोल लेकर 2021 में फरार हुआ था, उसके बाद वह कंबोडिया पहुंच गया था। वहीं उसकी मुलाकात मेटा चान से हुई। बाद में दोनों ने साथ रहना शुरू किया और परिवार बसाया। उसके 4 बच्चे हैं जिनमें एक बच्चा फिलहाल कंबोडिया में ही है, मौजूदा शादी के लिए मेटा चान अपने परिवार के साथ भारत पहुंची हैं।

ऐसे फरार हुआ था मैनपाल

मैनपाल को 17 जुलाई, 2018 को हिसार सेंट्रल जेल से छह सप्ताह की पैरोल मिली थी। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद उसे जेल वापस लौटना था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इसके बाद, वह फरार हो गया और बाद में कंबोडिया पहुंच गया। उसने विदेश जाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। कंबोडिया में उसने अपनी पहचान बदलकर रहने की कोशिश की और वहां कारोबार भी शुरू किया।

हत्या, लूट, डकैती सहित 22 मामले

मैनपाल ढिल्ला का आपराधिक रिकॉर्ड काफी पुराना है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, आपराधिक साजिश और अवैध हथियारों से जुड़े करीब 22 मामले दर्ज हैं। बहादुरगढ़ में दर्ज एक मामले में उसे हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों के इस्तेमाल और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया गया था। साल 2013 में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, उसे दो अन्य मामलों में भी दोषी ठहराए जाने की जानकारी सामने आई है।