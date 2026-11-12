Himachal News: हिमाचल में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम, मिल्कफेड से दूध खरीदेंगे सरकारी संस्थान

हिमाचल सरकार ने सरकारी संस्थानों में दूध की खरीदारी को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला किया। सरकारी संस्थानों में दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीदारी मिल्कफेड तथा प्रदेश की डेयरी सहकारी समितियों से की जाएगी।

Himachal News: हिमाचल सरकार ने सरकारी संस्थानों में दूध की खरीदारी को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला किया। सरकारी संस्थानों में दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीदारी मिल्कफेड तथा प्रदेश की डेयरी सहकारी समितियों से की जाएगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को बढ़ावा देना है।

दायरे में होंगे ये संस्थान

इसके तहत सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी जरूरत के अनुसार उपलब्धता के आधार पर इन संस्थाओं से दूध की खरीदारी करेंगे। सरकार के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य पशुपालकों को दूध बेचने के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाना और उनकी आय बढ़ाना है। इससे सहकारी डेयरी क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।

सहकारी समितियों को भी लाभ

मिल्कफेड के अलावा, चार डेयरी सहकारी समितियों को भी इस पहल का लाभ मिलेगा। इनमें बिलासपुर जिले के नम्होल स्थित कामधेनु हितकारी मंच और कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति तथा सोलन जिले की गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति, पपलोटा और अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति, दाड़लाघाट शामिल हैं।

एमएसपी भी दे रही सरकार

मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रहा है। इसकी 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। प्रदेश सरकार पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे रही है।

पशुपालकों की आय बढ़ाना मकसद

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। डेयरी व्यवसाय छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा बेरोजगार युवाओं के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है।