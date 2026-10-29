Haryana News: हरियाणा में किसानों को तोहफा, सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाया, प्रति एकड़ 10 हजार बढ़ेगी आय

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को किसानों को बड़ी खुशखबरी दी। सीएम ने गन्ने का भाव बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत, वर्ष 2026-27 के पेराई सीजन में गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को किसानों को बड़ी खुशखबरी दी। सीएम ने गन्ने का भाव बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत, वर्ष 2026-27 के पेराई सीजन में गन्ने का भाव 430 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जबकि वर्ष 2027-28 में इसे बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, दो वर्षों के लिए घोषित इस बढ़ोतरी से किसानों की आय में वृद्धि होगी और चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो सकेगा।

दो वर्षों में 35 रुपये की बढ़ोतरी

सीएम ने बताया कि पिछले सीजन में गन्ने का भाव 415 रुपये प्रति क्विंटल था। वर्ष 2026-27 के लिए इसमें 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद अगले सीजन में भाव 20 रुपये और बढ़ाकर 450 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। इस तरह दो वर्षों में गन्ने के भाव में कुल 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी।

प्रति एकड़ 10 हजार बढ़ेगी आय

मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने के भाव में बढ़ोतरी से किसानों की प्रति एकड़ आय में हर सीजन 10 हजार से 11,500 रुपये तक की वृद्धि होगी। सरकार को उम्मीद है कि बेहतर भाव मिलने से किसान गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे चीनी मिलों को पेराई के लिए पर्याप्त गन्ना मिल सकेगा।

दो सीजन के लिए घोषित भाव

2025-26: 415 रुपये प्रति क्विंटल

2026-27: 430 रुपये प्रति क्विंटल

2027-28: 450 रुपये प्रति क्विंटल।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने के भाव में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।