Punjab News: जालंधर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मखदूमपुरा इलाके में एक दर्जन से अधिक हमलावरों ने प्रॉपर्टी और फाइनांस कारोबारी लकी खोखा पर तेजधार हथियारों से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, हमलावरों ने उनकी ऊंगलियां काट दीं और उन्हें अपने साथ ले गए।

दर्जन भर थे हमलावर

अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान मखदूमपुरा निवासी लकी खोखा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों की संख्या एक दर्जन से अधिक थी और उन्होंने लकी खोखा को घेरकर तेजधार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला।

पुरानी रंजिश में हुई हत्या

मृतक के भाई मनमोहन ने आरोप लगाया है कि शिवसेना नेता के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। परिजनों का कहना है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है और इसी रंजिश के चलते लकी खोखा को निशाना बनाया गया। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी केंद्रीय ओंकार सिंह बराड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मृतक के भाई मनमोहन से बातचीत की और परिवार से वारदात के संबंध में जानकारी हासिल की।

आरोपियों की तलाश में छापेमारी

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवाल

एक दर्जन से अधिक युवकों द्वारा किए गए इस हमले और हत्या के बाद हाथों की उंगलियां काटकर साथ ले जाने की घटना ने शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता आरोपियों को गिरफ्तार करना और हत्या के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा करना है।