Haryana News: जींद में चोरी के शक में 3 युवकों की बेहरहमी से पिटाई, 1 युवक की मौत, 2 की हालत गंभीर

जींद जिले से शनिवार को सनसनीखेज खबर सामने आई है। नरवाना क्षेत्र के कालवन गांव में ग्रामीणों ने चोरी के शक में 3 युवकों की बेहरमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बाकी दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

Haryana News: जींद जिले से शनिवार को सनसनीखेज खबर सामने आई है। नरवाना क्षेत्र के कालवन गांव में ग्रामीणों ने चोरी के शक में 3 युवकों की बेहरमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बाकी दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीण घटनास्थल से फरार हो गए। पुलिस ने गांव के 30-35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

बिहार का है मृतक

मृतक की पहचान बिहार के भीत भगवापुर निवासी आशीष मिश्रा के रूप में हुई है। उसके दोनों साथियों की पहचान बिहार के नालंदा जिले के बेगमपुर निवासी अमन और सेनथली टोला निवासी कैलाश उर्फ बबलू के रूप में हुई है।

चोरी के शक में की पिटाई

नरवाना क्षेत्र के खेतों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। इसके चलते ग्रामीण खेतों में निगरानी कर रहे थे। 5 नवंबर को कालवन गांव के खेतों में तीन संदिग्ध युवक दिखाई दिए। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और रेलवे यार्ड के पास ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। इसी दौरान भीड़ का गुस्सा बढ़ गया और लोगों ने तीनों युवकों की लात-घूंसों से पिटाई कर दी।

पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया

मारपीट में आशीष मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमन और कैलाश उर्फ बबलू बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद ग्रामीण तीनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को अस्पताल पहुंचाया।

मृतक के परिजनों का इंतजार

गढ़ी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि कैलाश उर्फ बबलू की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कालवन गांव के 30-35 लोगों ने तीनों युवकों के साथ मारपीट की, जिसमें आशीष मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस मृतक के परिजनों के पहुंचने का इंतजार कर रही है।