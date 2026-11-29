Haryana News: कुरुक्षेत्र जिले में दो जगहों पर हुए सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा नेशनल हाईवे-44 पर रंजीत नगर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक और एक्टिवा सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। वहीं, दूसरा हादसा गांव हथीरा के पास हुआ, जहां कार की टक्कर से स्कूटी सवार बबीता गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे करनाल के अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान वाटर सप्लाई विभाग के कर्मचारी जसविंदर सिंह (33), राजबीर (55) और निजी शिक्षिका बबीता (44) की मौत हो गई।

कार ने बाइक को मारी टक्कर

नेशनल हाईवे-44 पर रंजीत नगर के पास शनिवार दोपहर तेज रफ्तार किया कार अनियंत्रित होकर बाइक और एक्टिवा सवार तीन युवकों से टकरा गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों युवक पीपली की तरफ से शाहाबाद जा रहे थे। रंजीत नगर के पास पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद कार ने पास से गुजर रहे एक्टिवा सवार युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

घायलों को आदेश मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जसविंदर सिंह और राजबीर को मृत घोषित कर दिया। दोनों वाटर सप्लाई विभाग में कार्यरत थे। हादसे में घायल एक्टिवा सवार युवक का उपचार चल रहा है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

कार ने स्कूटी को मारी टक्कर

दूसरा हादसा गांव हथीरा के पास हुआ। यहां कार की टक्कर से स्कूटी सवार निजी शिक्षिका बबीता की मौत हो गई। वह कैथल जिले के गांव रसीना की रहने वाली थी और कुरुक्षेत्र में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। इसके साथ ही वह नौकरी की तैयारी भी कर रही थी। परिजन सतपाल के अनुसार बबीता शनिवार को स्कूटी पर ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी। गांव हथीरा के पास एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कार चालक उसे करनाल के अस्पताल लेकर गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।