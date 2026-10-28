Himachal News: नाहन में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प मामले में 11 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने की शांति की अपील

हिमाचल प्रदेश के नाहन से दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। वाल्मीकि चौक पर 23 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प और पथराव हुआ। इस मामले में सिरमौर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के नाहन से दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। वाल्मीकि चौक पर 23 अक्टूबर को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प और पथराव हुआ। इस मामले में सिरमौर पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वाल्मीकि मोहल्ला और मोहल्ला गोविंदगढ़ के निवासी शामिल हैं।

मामले में 11 लोग गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, 23 अक्टूबर को वाल्मीकि चौक पर दो समुदायों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ, जिसमें पुलिस कर्मियों सहित दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गए थे। घटना में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज करते हुए कथित तौर पर घटना में संलिप्त 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया

सिरमौर के एसपी एनएस नेगी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में वाल्मीकि मोहल्ला नाहन निवासी वासु (37), शिवराज (29), विद्यासागर उर्फ राहुल (31), आर्यन (19) और आर्यवीर उर्फ आदि शामिल हैं। वहीं, मोहल्ला गोविंदगढ़ निवासी प्रकाश सिंह उर्फ बादल (24), कुलविंद्र सिंह उर्फ खोजु (24), सुखविंद्र सिंह उर्फ गप्पू (21), गुरजीत सिंह उर्फ गुज्जू (27), तेजपाल सिंह उर्फ तेजू (19) और सोहन सिंह (21) को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि मामले में अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। घटना से संबंधित उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सौहार्द बनाए रखने की अपील

पुलिस ने आम जनता से क्षेत्र में शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। एसपी ने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और न ही अपुष्ट या भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया पर साझा करें।