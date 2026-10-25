अमृतसर में नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। सीमावर्ती अटारी इलाके में पुलिस ने एक किलो 930 ग्राम हेरोइन बरामद की है।

Punjab news: अमृतसर में नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। सीमावर्ती अटारी इलाके में पुलिस ने एक किलो 930 ग्राम हेरोइन बरामद की है। साथ ही, डाओके सीमा चौकी के पास बीएसएफ ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई दो पिस्तौल भी जब्त किया है।

पाक से ड्रोन से भेजा गया

पुलिस के मुताबिक, हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई थी। थाना घरिंडा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मौके से हेरोइन की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी मिली है।

1.276 ग्राम हेरोइन बरामद

पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक मेजर सिंह अपनी टीम के साथ घरिंडा चौक में गश्त पर थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई हेरोइन की खेप अटारी गांव के पास खेतों में पड़ी है। इसके बाद मौके पर तलाशी ली गई। वहां से एक किलो 930 ग्राम का पैकेट बरामद हुआ। जांच में इस पैकेट में एक किलो 276 ग्राम हेरोइन पाई गई।

दो जिगानी पिस्टल बरामद

वहीं सीमा सुरक्षा बल की 181वीं बटालियन की ए कंपनी को ड्रोन से हथियार भेजे जाने की सूचना मिली थी। तलाशी अभियान के दौरान दो 9×19 एमएम जिगाना पिस्तौल और दो मैगजीन मिलीं। बरामद मैगजीन टूटी हुई हालत में थीं।