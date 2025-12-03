State Singing Competition : राज्य स्तरीय सिंगिंग प्रतियोगिता में डॉ. सविता कुमारी ने बढ़ाया फरीदाबाद का मान

By
Rohit kalra
-
0
58
State Singing Competition : राज्य स्तरीय सिंगिंग प्रतियोगिता में डॉ. सविता कुमारी ने बढ़ाया फरीदाबाद का मान
कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए।

Faridabad News ,आज समाज , फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सविता कुमारी ने राज्य स्तरीय सिंगिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फरीदाबाद का नाम रोशन किया है। अनुपम शाम नामक यह प्रतियोगिता आईएमए अंबाला कैंट ब्रांच द्वारा आयोजित की गई, जो विशेष रूप से डॉक्टर्स के लिए थी, जिसमें प्रदेश व बाहर से आए प्रतिभागियों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दीं।

डॉ. सविता कुमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा गुरु राकेश शर्मा से प्राप्त कर रही हैं, जिसके चलते उनकी गायन शैली में शास्त्रीयता और गहराई का अनूठा मेल देखने को मिला। प्रतियोगिता में गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, रेवाड़ी ओर करनाल से आए प्रतिभागियों ने भी बढ़-चढक़र हिस्सा लिया।

व्यस्त पेशेवर जीवन के साथ कला को भी निखारा जा सकता है

कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच डॉ. सविता कुमारी ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से निर्णायक मंडल और श्रोताओं का दिल जीत लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें मंच पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि डॉक्टरों के बीच ऐसी प्रतिभा न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि व्यस्त पेशेवर जीवन के साथ कला को भी निखारा जा सकता है।

सम्मान प्राप्त करने पर डॉ. सविता कुमारी ने कहा कि संगीत उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उपलब्धि उनके गुरु राकेश शर्मा तथा परिवार के सहयोग का परिणाम है। उनके इस सम्मान से फरीदाबाद में चिकित्सा जगत और कला क्षेत्र-दोनों में खुशी की लहर है।

यह भी पढ़े : HKRN Employee : विश्वविद्यालय के एचकेआरएन कर्मचारियों ने डिप्टी स्पीकर को सौंपा ज्ञापन