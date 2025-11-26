All India Kshatriya Mahasabha, (आज समाज), करनाल : ब्राह्मण समाज के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज में बे-लगाम कुछ असामाजिक तत्व जहर घोलने का काम कर रहे हैं अगर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो क्षत्रिय समाज ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर सारे देश में आंदोलन करेगा। उक्त बातें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल राणा ने अपने आवास ददलाना पर पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

ऐसी भाषा एक उच्च अधिकारी को शोभा नहीं देती

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कार्यरत संतोष वर्मा नामक एक आईएएस अधिकारी ने ब्राह्मण समाज की बेटी से संबंध बनाने के बाद आरक्षण खत्म हो जाए तो हमें ऐतराज नहीं होने जैसी अमर्यादित टिप्पणी की है। ऐसी भाषा एक उच्च अधिकारी को शोभा नहीं देती। क्षत्रिय समाज ब्राह्मण समाज का अपमान सहन नहीं करेगा और क्षत्रिय समाज ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेगा जब तक ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले अधिकारी के खिलाफ सरकार उचित कार्रवाई कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल में नहीं डालती। उसने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया।

इनकी कुंठित मानसिकता कोई नहीं बदल सकता

उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अधिकारी होने के बावजूद इनकी कुंठित मानसिकता कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि वह अपनी काबिलियत के बल पर नहीं बल्कि आरक्षण के बल पर अधिकारी बनें हैं। अगर वह वास्तव में अपनी पढ़ाई के दम पर कंपटीशन लड़ कर कुर्सी हासिल कर लेंगे उसी दिन इनको बोलना भी आ जाएगा। इसलिए आज भारतवर्ष में एक मांग जोर पकड़ती जा रही है की “आरक्षण हटाओ, देश बचाओ”। आरक्षण हटाने से देश के काबिल लोगों को नौकरियां मिलेंगी और देश सही रास्ते पर चलेगा। इस तरह के अधिकारी जो आरक्षण के दम पर इतनी बड़ी नौकरियां हासिल करते हैं, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच वही अनपढ़ गंवार जैसी रहती है।

दूसरों को न्याय देना तो दूर, न्यायिक बात करना भी नहीं सोच सकते

जो व्यक्ति आईएएस बनने के बावजूद भी जातिवाद के जहर में डूबे रहते हैं तो वह इस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को न्याय देना तो दूर, न्यायिक बात करना भी नहीं सोच सकते। कुछ लोग अच्छे पदों पर बैठकर गलत भाषा का प्रयोग करके समाज का ताना-बाना खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। राणा ने सरकार से मांग की है कि समाज में जहर घोलने वाले ऐसे अधिकारी को गिरफ्तार करके जेल में डालें और प्रशासनिक अधिकारी के पद से भी मुक्त करें। उनकी मानसिकता न सरकार बदल सकती है और न ही समाज बदल सकता।

सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की जुबान बंद करने के लिए कानून बनाया जाए

वार्ता के दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के महासचिव पवन राणा ने कहा कि कुछ दलित जाति के नेता स्वर्ण समाज को गाली देकर बड़ा नेता बनने की कोशिश करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की जुबान बंद करने के लिए कानून बनाया जाए। ताकि गलत मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए सराहनीय कदम होगा। अन्यथा ये देश के सामाजिक ताने बाने को खत्म कर देंगे। गलत ब्यान बाजी करने वाले इस अधिकारी को मध्यप्रदेश सरकार तुरंत बर्खास्त करें और गिरफ्तार कर जेल में डालें।

ये भी पढ़ें: Ambala News : टांगरी नदी के तल को गहरा करने हेतु मिट्टी निकालने का काम फिर से हुआ शुरू