State Level Competition : सेंट जेवियर्स की छात्रा कनिका ने राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण

State Level Competition (आज समाज) भिवानी। कुरुक्षेत्र में 10 अगस्त को आयोजित हुई राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की प्रतिभाशाली छात्रा कनिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ ही कनिका का चयन आगामी नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो 13 व 14 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगी।

कनिका की इस सफलता पर स्कूल परिसर में खुशी का माहौल है। स्कूल प्रबंधक मनीष सिंह, निदेशिका कीर्ति चौहान और प्रधानाचार्या ने संयुक्त रूप से कनिका को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल स्कूल बल्कि पूरे भिवानी जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कनिका राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वर्ण पदक जीतकर अपने परिजनों, विद्यालय और जिले का नाम रोशन करेंगी।

खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती भी करते हैं प्रदान

उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलों में सक्रिय भागीदारी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती भी प्रदान करते हैं। भिवानी के खिलाड़ी पहले भी विभिन्न खेलों में प्रदेश और देश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके हैं।

सेंट जेवियर्स स्कूल प्रबंधन ने बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों और अन्य सह-पाठ्य गतिविधियों में भी प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाएं युवाओं के लिए सुनहरे अवसर प्रस्तुत कर रही हैं।