स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे, आज उद्यमियों से संवाद करेंगे PM Modi

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 साल पूरे होने के मौके पर एक खास कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे।

16 जनवरी, 2016 को लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया एक बदलाव लाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया था, जिसका मकसद इनोवेशन को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना और इन्वेस्टमेंट से होने वाली ग्रोथ को सक्षम बनाना था। इस पहल का लक्ष्य भारत को नौकरी मांगने वालों के देश से नौकरी देने वालों का देश बनाना था।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी स्टार्टअप फाउंडर्स और इकोसिस्टम स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे। चुने हुए स्टार्टअप प्रतिनिधि बातचीत के दौरान अपनी एंटरप्रेन्योरशिप यात्रा, चुनौतियों और सफलता की कहानियों को शेयर करेंगे।

PM मोदी एंटरप्रेन्योर्स के साथ सीधी बातचीत

यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में दोपहर 1 बजे होगा। PM मोदी एंटरप्रेन्योर्स के साथ सीधी बातचीत करेंगे, जो अपने अनुभवों, इनोवेशन और उपलब्धियों के बारे में बताएंगे।

स्टार्टअप इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दशक

यह मील का पत्थर स्टार्टअप इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दशक है, जिसने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और देश को दुनिया के प्रमुख इनोवेशन हब में से एक के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

