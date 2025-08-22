SSC Stenographer Answer Key Out Soon : अगर आप भी थे SSC स्टेनोग्राफर भर्ती के दावेदार तो ये ख़ास आपके लिए है क्यूंकि कर्मचारी चयन आयोग (SSC) जल्द ही SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D भर्ती 2025 की उत्तर कुंजी जारी करने वाला है। इस भर्ती का उद्देश्य केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप ‘C’ और ‘D’ के विभिन्न पदों को भरना है। स्टेनोग्राफी में कुशल 12वीं पास योग्य उम्मीदवार अधिसूचना जारी होने के बाद SSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
SSC स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 अवलोकन
- भर्ती संगठन: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)
- कुल पद: 1590
- स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पद
- अधिसूचना जारी होने की तिथि: 5 जून 2025
- आवेदन का तरीका: ऑनलाइन
- नौकरी का स्थान: अखिल भारतीय
- आधिकारिक वेबसाइट: www.ssc.nic.in
SSC स्टेनोग्राफर 2025 महत्वपूर्ण तिथियां
- अधिसूचना जारी होने की तिथि 06 जून 2025
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ:, 06 जून 2025
- आवेदन की अंतिम तिथि: 26 जून 2025
- सीबीटी परीक्षा तिथि: 6, 7, 8 अगस्त 2025
SSC स्टेनोग्राफर रिक्ति 2025 आवेदन शुल्क
- सामान्य/ओबीसी Rs-100/-
- एससी/एसटी/दिव्यांग/महिलाएं शून्य
SSC स्टेनोग्राफर 2025 रिक्तियां और योग्यता
पद का नाम रिक्ति, शैक्षिक योग्यता
स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 230, 12वीं पास + स्टेनोग्राफी कौशल
स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 1360, 12वीं पास + स्टेनोग्राफी कौशल
SSC स्टेनोग्राफर 2025 चयन प्रक्रिया
- कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) – वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न।
- आशुलिपि में कौशल परीक्षा – सीबीटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टहैंड टाइपिंग कौशल परीक्षा से गुजरना होगा।
SSC स्टेनोग्राफर 2025 परीक्षा पैटर्न
विषय प्रश्नों की संख्या अंक अवधि
सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति 50 50 2 घंटे
सामान्य जागरूकता 50 50
अंग्रेजी भाषा एवं बोध 100 100
कुल 200 200 120 मिनट
