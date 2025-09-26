SSC CPO Recruitment 2025 : SSC ने जारी की अपने 3073 पदों की आधिकारिक सूचना, जल्द ही होंगे आवेदन शुरू

SSC CPO Recruitment 2025 : अगर आपका भी सपना सरकारी विभाग में नौकरी करने का है तो आपको ये खबर आपके लिए ख़ास हो सकती है क्यूंकि (SSC) यानि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों को भरने के लिए SSC CPO भर्ती 2025 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के अंदर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह केंद्रीय सरकारी विभागों में रक्षा और कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है।

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए हजारों रिक्त पदों को भरना है। चयन प्रक्रिया में दो कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर 1 और पेपर 2), उसके बाद शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षा शामिल है। इन पदों के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड और आयु मानदंड पूरा करना होगा।

SSC CPO भर्ती 2025 का अवलोकन

परीक्षा का नाम SSC CPO 2025

परीक्षा आयोजित करने वाला निकाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC)

पद का नाम सब-इंस्पेक्टर (SI)

विभाग दिल्ली पुलिस, CAPF (BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB)

आवेदन का तरीका ऑनलाइन

परीक्षा का तरीका कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)

आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.nic.in

SSC CPO भर्ती 2025 आवेदन शुल्क

सामान्य/ओबीसी/EWS Rs.100

SC/ST/पूर्व सैनिक/महिलाएं शून्य

भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है।

SSC CPO भर्ती 2025 शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस में एसआई (केवल पुरुष) पद के लिए, फिजिकल टेस्ट की तारीख को एलएमवी (मोटरसाइकिल और कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

SSC CPO भर्ती 2025 आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 25 वर्ष

कट-ऑफ तिथि: 01.08.2025

सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू है:

SC/ST: 5 वर्ष

OBC: 3 वर्ष

पूर्व सैनिक: 3 वर्ष (सैन्य सेवा अवधि घटाने के बाद)

SSC CPO 2025 चयन प्रक्रिया

पेपर 1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) / फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET)

पेपर 2 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)

मेडिकल जांच

अंतिम चयन उम्मीदवार के पेपर 1, PET/PST, पेपर 2 और मेडिकल फिटनेस में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

SSC CPO परीक्षा पैटर्न 2025

समय अवधि: 2 घंटे

नेगेटिव मार्किंग: 1/4

कैसे करें SSC CPO भर्ती 2025 के लिए आवेदन?

SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके रजिस्टर करें या लॉग इन करें।

SSC 2025 का आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें।

दस्तावेज़ अपलोड करें और शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)।

आवेदन सबमिट करें और भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें।

यह भी पढ़े:- DDA 1732 Posts Recruitment Notification Out : DDA ने जारी की अपने 1732 पदों पर भर्ती की आधिकारिक सुचना