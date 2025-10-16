SSC CGL Released Answer key 2025 : SSC CGL ने जारी की अपनी जवाब कुंजी, आज ही चेक करे अपना स्कोर

SSC CGL Released Answer key 2025(आज समाज नेटवर्क) : अगर आप भी थे SSC CGL परीक्षा के उम्मीदवार तो आपको बता दे की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) एग्जाम के लिए SSC CGL आंसर की 2025 ऑफिशियली जारी कर दी है। जो कैंडिडेट SSC CGL टियर-I एग्जाम 2025 में बैठे थे, वे अब ऑफिशियल SSC वेबसाइट से अपनी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की कैंडिडेट को रिजल्ट घोषित होने से पहले अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगाने में मदद करती है।

SSC CGL उत्तर कुंजी 2025 अवलोकन संगठन का नाम: कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

परीक्षा का नाम: संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा 2025

पद श्रेणी: उत्तर कुंजी

टियर-I (प्रारंभिक)

परीक्षा तिथि: 12-26 सितंबर 2025

उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि: अक्टूबर 2025

जारी करने का तरीका-ऑनलाइन

आधिकारिक वेबसाइट: https://ssc.gov.in कैसे डाउनलोड करें SSC CGL उत्तर कुंजी 2025 SSC की ऑफिशियल वेबसाइट – https://ssc.gov.in पर जाएं।

“SSC CGL Tier-I Answer Key 2025” लिंक पर क्लिक करें।

अपना रोल नंबर और पासवर्ड (जन्म तिथि) डालें।

आपकी Answer Key और Response Sheet स्क्रीन पर आ जाएगी।

आगे के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें।