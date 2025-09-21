SSC CGL Admit Card Out 2025 : SSC CGL द्वारा जारी किये गए एडमिट कार्ड, करे डाउनलोड

SSC CGL Admit Card Out 2025 : अगर आप भी हो SSC CGL की होने वाली परीक्षा के उम्मीदवार और इंतज़ार में थे अपनी परीक्षा के तो आपको बता दे की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी आधिकारिक रीजनल वेबसाइटों पर SSC CGL टियर 1 परीक्षा के लिए 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2025 परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुके हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC CGL 2025 टियर 1 परीक्षा अगस्त 2025 में होने वाली है और एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र और उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो आईडी प्रूफ के साथ एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट भी ले जाना होगा। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें SSC CGL Admit Card 2025

SSC की आधिकारिक रीजनल वेबसाइट पर जाएं।

“SSC CGL टियर 1 2025 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें” लिंक पर क्लिक करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और जन्मतिथि डालें।

कैप्चा को वेरिफाई करें और सबमिट पर क्लिक करें।

परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

