श्रीकांत तिवारी’ की वापसी तय! OTT पर आएगा ‘The Family Man 4, मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान

The Family Man 4: इंडिया की सबसे पसंदीदा स्पाई थ्रिलर में से एक, द फैमिली मैन, ऑफिशियली एक और सीज़न के लिए वापस आ रही है। इसके पिछले तीन इंस्टॉलमेंट की सफलता के बाद, फैंस सोच रहे थे कि क्या श्रीकांत तिवारी का सफर खत्म हो गया है। अब, सीरीज़ क्रिएटर राज निदिमोरू ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कन्फर्म किया है कि द फैमिली मैन सीज़न 4 पर काम चल रहा है।

क्रिएटर्स ने सीज़न 4 को कन्फर्म किया

मशहूर फिल्ममेकर जोड़ी राज और डीके द्वारा बनाया गया, द फैमिली मैन पहली बार 2019 में प्रीमियर हुआ था और जल्द ही OTT स्पेस में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गया। सीरीज़ में मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का रोल किया है, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो एक पति और पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने खतरनाक मिशन को बैलेंस करने के लिए लगातार संघर्ष करता है।

हालांकि सीज़न 3 पिछले साल रिलीज़ हुआ था और कई दर्शकों का मानना ​​था कि यह फ्रैंचाइज़ी का अंत है, लेकिन क्रिएटर्स ने अब कन्फर्म किया है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

सीज़न 3 का अंत ऐसा क्यों हुआ

हाल ही में वैरायटी इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, राज निदिमोरू ने बताया कि सीज़न 3 और 4 को हमेशा एक लंबी कहानी के तौर पर प्लान किया गया था।उन्होंने बताया कि कुछ दर्शकों को लगा कि तीसरा सीज़न अचानक खत्म हो गया, लेकिन क्रिएटर्स का मानना ​​था कि यह पूरी कहानी में एक नैचुरल मोड़ पर खत्म हुआ। हालांकि, श्रीकांत तिवारी की पर्सनल जर्नी को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया था क्योंकि इसे हमेशा अगले चैप्टर में जारी रखना था।

राज ने यह भी बताया कि सीज़न 4 के लिए राइटिंग तेज़ी से आगे बढ़ रही है क्योंकि टीम उस बड़ी कहानी को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है जिसकी उन्होंने असल में कल्पना की थी।

श्रीकांत की वापसी के लिए फैंस एक्साइटेड

ऑफिशियल कन्फर्मेशन ने फैंस के बीच ज़बरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जिनमें से कई लोग फ्रेंचाइज़ के अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मनोज बाजपेयी के आइकॉनिक कैरेक्टर की वापसी का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर पहले ही रिएक्शन आ चुके हैं।

द फैमिली मैन सीज़न 4 कहाँ स्ट्रीम होगा?

अपने पिछले सीज़न की तरह, द फैमिली मैन सीज़न 4 के भी एक्सक्लूसिवली अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने की उम्मीद है। हालांकि प्लेटफॉर्म ने अभी तक ऑफिशियल रिलीज़ डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन क्रिएटर्स ने बताया है कि नया सीज़न अभी भी डेवलपमेंट में है,

जिसका मतलब है कि फैंस को श्रीकांत तिवारी के स्क्रीन पर लौटने से पहले कुछ समय इंतज़ार करना पड़ सकता है। कहानी ऑफिशियली जारी है, एक बात तो पक्की है। श्रीकांत तिवारी का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, और एक और रोमांचक चैप्टर आने वाला है।