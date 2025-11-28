Sri Lanka Cyclone Ditwah Impact, (आज समाज), कोलंबो : श्रीलंका पर प्रकृति का कहर टूट पड़ा है, यहां चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ के चलते लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। बता दें कि श्रीलंका गत सप्ताह से ही खराब मौसम की मार झेल रहा है। तेज बारिश के कारण कई जगह घर, सड़कें और खेत पानी में डूब गए। इसके चलते कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं।
सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को बंद रखने का फैसला
इस आपदा में देशभर में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 600 से बी ज्यादा घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को सभी सरकारी दफ्तरों और स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा तबाही बदुल्ला और नुवारा एलिया के पहाड़ी चाय उत्पादन क्षेत्रों में देखने को मिली। जहां अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत और 60 करीब लापता बताये जा रहे है, वहीं 15 से 20 घायल बताए जा रहे हैं।
आगामी 48 घंटों में और बिगड़ सकते हैं हालात
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि साइक्लोन की वजह से बारिश रुकने के आसार कम हैं, जिसके चलते आगामी 48 घंटों में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में नई जगहों पर भूस्खलन होने का खतरा बना हुआ है। सरकार ने लोगों से ऊंचे स्थानों में रहने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं राहत कार्य किये जा रहे है।
बंगाल की खाड़ी से उठे इस चक्रवाती तूफान दितवाह के कहर के चलते.मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 12 घंटों में जब यह पूरे द्वीप पर पहुंचेगा तो तूफान के और भी तेज़ होने की संभावना है।
तमिलनाडु में उत्तरी इलाकों, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों को एलर्ट जारी
मौसम विभाग ने तुफान को भारत की तरफ बढ़ने के चलते तमिलनाडु में उत्तरी इलाकों, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तटीय क्षेत्रों को एलर्ट जारी किया है। पिछले छह घंटों में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से उत्तर और उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। तूफ़ान श्रीलंका के तट और बंगाल की खाड़ी से होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और 30 नवंबर की सुबह तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराएगा।
